PM Kisan Yojana: रायपुर के 91 हजार किसानों को मिली किस्त, लेकिन हजारों नाम हुए बाहर, जानें वजह

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के सत्यापन में रायपुर जिले में बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच के दौरान कई ऐसे लोग मिले, जो योजना की पात्रता शर्तों को पूरा नहीं कर रहे थे। कृषि विभाग ने कार्रवाई करते हुए अब तक 1750 अपात्र किसानों के नाम योजना के पोर्टल से हटा दिए हैं। विभाग के अनुसार, संदिग्ध लाभार्थियों की जांच अभी जारी है। सत्यापन के बाद अपात्र पाए जाने वाले अन्य लोगों के नाम भी हटाए जाएंगे, ताकि योजना का लाभ केवल वास्तविक पात्र किसानों तक पहुंच सके।