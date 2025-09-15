छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत! हर परिवार को मिलेगा अलग-अलग लाभ… PM किसान योजना में नई व्यवस्था लागू

PM Kisan Yojana: छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के अंतर्गत अब नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत यदि किसी जमीन पर कई परिवारों के नाम दर्ज हैं, तो हर परिवार को अलग-अलग लाभ मिलेगा। पहले संयुक्त जमीन होने के कारण अनेक पात्र किसान योजना से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब उन्हें भी आर्थिक सहायता का लाभ मिल सकेगा।
इस नई व्यवस्था से छत्तीसगढ़ के 25 लाख 47 हजार किसान परिवारों को लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार के अनुसार, अब तक कई ऐसे मामले सामने आते थे, जहां एक ही खसरे या पट्टे पर कई परिवारों का नाम दर्ज होता था, लेकिन उन्हें अलग-अलग लाभ नहीं मिल पाता था। नई गाइडलाइन लागू होने के बाद हर परिवार को अलग से किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे खाते में मिलेगा।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन किस्तों में दी जाती है। इसका उद्देश्य किसानों को खेती के लिए जरूरी खर्च और आर्थिक मजबूती प्रदान करना है। नई व्यवस्था लागू होने से किसानों की आय में सुधार होगा और छोटे एवं सीमांत किसानों को सीधा फायदा मिलेगा।
गांव-गांव से यह खबर आने के बाद किसान परिवारों में उत्साह का माहौल है। जिन परिवारों को अब तक योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था, वे अब इस सहायता राशि के हकदार होंगे। किसानों का कहना है कि यह निर्णय उनके लिए खेती-किसानी के कार्यों में बड़ी मदद साबित होगा।
कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य में किसान सम्मान निधि का भुगतान पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही राशि उनके खातों में डाली जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर यह सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रहे।