छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत! हर परिवार को मिलेगा अलग-अलग लाभ… PM किसान योजना में नई व्यवस्था लागू

PM Kisan Yojana: छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) के अंतर्गत अब नई व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत यदि किसी जमीन पर कई परिवारों के नाम दर्ज हैं, तो हर परिवार को अलग-अलग लाभ मिलेगा। पहले संयुक्त जमीन होने के कारण अनेक पात्र किसान योजना से वंचित रह जाते थे, लेकिन अब उन्हें भी आर्थिक सहायता का लाभ मिल सकेगा।