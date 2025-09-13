CG Strike: वेतन नहीं मिलने से निकायों के अधिकारी-कर्मचारी नाराज, हड़ताल पर बैठे तब आया पैसा…

नगर पालिका कर्मचारी संघ के अध्यक्ष सुरेश तिवारी ने बताया कि विगत तीन माह से नगर पालिका के कर्मचारियों को पालिका प्रशासन ने वेतन नहीं दिया। इसके कारण नगर पालिका के कर्मचारी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। अभी अनिवार्य सेवा छोड़कर आंदोलन किया गया। तिवारी ने कहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में केवल नगरीय निकाय ही एक ऐसा विभाग है, जिसके कर्मचारी अपो (वेतन) पारिश्रमिक के लिए आंदोलन करते देखे जाते हैं।