CG High Court: कांकेर चुनाव विवाद में बड़ा ट्विस्ट! BJP सांसद भोजराज नाग का अंतरिम आवेदन खारिज, जानें HC ने क्या कहा…

कांकेर संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित भाजपा के सांसद भोजराज नाग के खिलाफ कांकेर निवासी बिरेश ठाकुर ने 18 जुलाई 2024 को चुनाव याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम रद्द करने, कई बूथों की पुन: मतगणना और 15 मतदान केंद्रों पर पुन: मतदान की मांग की थी। याचिका में आरोप है कि इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में गड़बड़ी व छेड़छाड़, वोटिंग डेटा के प्रसारण में देरी और वोटों की गिनती में गंभीर अनियमितताएं हुईं हैं।