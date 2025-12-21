CG News: मोबाइल में बात करने में बिजी… छत से पैर फिसला और जिंदगी गई, 28 साल की युवती की मौत

मोबाइल में बात करने में बिजी... छत से पैर फिसला और जिंदगी गई(photo-AI)
CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक बेहद दुखद घटना में मस्तूरी पेंड्री निवासी 28 वर्षीय प्रिया महेश्वरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मोबाइल में बात करते समय पैर फिसल जाने से छत से गिरकर घायल हुई युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सिविल टीआई एसआर साहू ने बताया, मस्तूरी पेंड्री निवासी प्रिया महेश्वरी पिता मोहर साय 28 साल मगरपारा में किराए के मकान में रह रही थी। 25 नवंबर 2025 को वह घर की छत पर मोबाइल से किसी से बात कर रही थी।
सिविल थाना मस्तूरी के टीआई एसआर साहू ने बताया कि 25 नवंबर 2025 को प्रिया महेश्वरी अपने घर की छत पर किसी से मोबाइल पर बात कर रही थी। बातचीत में व्यस्त होने के कारण ध्यान भटक गया और चलते-चलते पैर फिसलने से वह छत से नीचे गिर गई। गिरने के कारण उसके शरीर पर गंभीर चोटें आईं, और मौके पर मौजूद लोगों ने उसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
प्रिया महेश्वरी की गंभीर चोटों के कारण लगातार इलाज किया गया, लेकिन 20 दिसंबर 2025 को उनका इलाज के दौरान निधन हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया। इसके बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया।
इस दुखद घटना ने परिजनों और समाज में गहरा शोक और सदमा पैदा कर दिया है। स्थानीय लोग कहते हैं कि छत पर सावधानीपूर्वक कदम रखने की अनदेखी और मोबाइल में व्यस्त रहने के कारण यह हादसा हुआ।
यह घटना इस बात की ओर इशारा करती है कि ऊंचाई पर रहने या छत पर काम करते समय हमेशा सावधानी बरतना आवश्यक है। छोटे-छोटे लापरवाह कदम गंभीर हादसों का कारण बन सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, मोबाइल या किसी अन्य गतिविधि में व्यस्त रहते हुए ऊंचाई पर चलने से गंभीर चोटें या मौत तक हो सकती है।
