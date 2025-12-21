CG News: मोबाइल में बात करने में बिजी… छत से पैर फिसला और जिंदगी गई, 28 साल की युवती की मौत

CG News: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में एक बेहद दुखद घटना में मस्तूरी पेंड्री निवासी 28 वर्षीय प्रिया महेश्वरी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मोबाइल में बात करते समय पैर फिसल जाने से छत से गिरकर घायल हुई युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सिविल टीआई एसआर साहू ने बताया, मस्तूरी पेंड्री निवासी प्रिया महेश्वरी पिता मोहर साय 28 साल मगरपारा में किराए के मकान में रह रही थी। 25 नवंबर 2025 को वह घर की छत पर मोबाइल से किसी से बात कर रही थी।