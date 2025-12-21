Fake BSF Jawan: नकली BSF जवान गिरफ्तार, फर्जी आईकार्ड दिखाकर पुलिस को कर रहा था गुमराह

यह घटना मोहन नगर इलाके में हुई। 20 दिसंबर को, पुलिस ने ग्रीन चौक पर गाड़ियों की चेकिंग के दौरान नकली BSF जवान को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एक नकली BSF पहचान पत्र भी बरामद हुआ। आरोपी एक सफेद मारुति डिजायर कार चला रहा था, जिसके आगे "पुलिस" लिखा हुआ था। वह खुद को BSF जवान बता रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।