Road Accident: हाईवे पेट्रोलिंग की बड़ी चूक! नशे में धुत आरक्षक ने स्कूटी सवार को रौंदा, SSP का कड़ा एक्शन

प्रार्थी कल्याण केरकेट्टा, निवासी खूंटी टोली ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसका बड़ा भाई सिल्बेरियूस केरकेट्टा (45) लोरो बाजार से सामान लेकर स्कूटी से घर लौट रहा था। इसी दौरान कमरेगा पुलिया के पास हाईवे पेट्रोलिंग की अर्टिगा ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि सिल्बेरियूस का दाहिना पैर घुटने के पास से कटकर अलग हो गया। परिजन मौके पर पहुंचे और उसे पहले जशपुर जिला अस्पताल, फिर हालत गंभीर होने पर अंबिकापुर रेफर किया गया।