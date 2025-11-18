Patrika LogoSwitch to English

जशपुर

Road Accident: हाईवे पेट्रोलिंग की बड़ी चूक! नशे में धुत आरक्षक ने स्कूटी सवार को रौंदा, SSP का कड़ा एक्शन

Road Accident: हाईवे पेट्रोलिंग वाहन से हुए भीषण हादसे में आरक्षक विकास टोप्पो को नशे में गाड़ी चलाने पर गिरफ्तार किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जशपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 18, 2025

हाईवे पेट्रोलिंग की लापरवाही! (photo source- Patrika)

हाईवे पेट्रोलिंग की लापरवाही! (photo source- Patrika)

Road Accident: लोरो घाट के पास हुए गंभीर सड़क हादसे में पुलिस ने हाईवे पेट्रोलिंग वाहन के चालक आरक्षक विकास टोप्पो को नशे में वाहन चलाने और दुर्घटना कारित करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने आरोपी आरक्षक को निलंबित कर विभागीय जांच भी शुरू कर दी है। घटना 15 नवंबर की शाम करीब 6.30 बजे की है।

प्रार्थी कल्याण केरकेट्टा, निवासी खूंटी टोली ने थाने में रिपोर्ट दी कि उसका बड़ा भाई सिल्बेरियूस केरकेट्टा (45) लोरो बाजार से सामान लेकर स्कूटी से घर लौट रहा था। इसी दौरान कमरेगा पुलिया के पास हाईवे पेट्रोलिंग की अर्टिगा ने जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी कि सिल्बेरियूस का दाहिना पैर घुटने के पास से कटकर अलग हो गया। परिजन मौके पर पहुंचे और उसे पहले जशपुर जिला अस्पताल, फिर हालत गंभीर होने पर अंबिकापुर रेफर किया गया।

Road Accident: जांच में पुलिस को पता चला कि हादसे के समय सरकारी हाईवे पेट्रोलिंग वाहन को आरक्षक विकास टोप्पो चला रहा था। शराब सेवन की आशंका पर पुलिस ने डॉक्टर से उसका मुलाहिजा भी कराया। पुलिस ने अर्टिगा वाहन को जब्त कर लिया है।दुलदुला पुलिस ने आरक्षक विकास टोप्पो के खिलाफ बीएनएस की धारा 281 व 128(ए) के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया है।

कानून सभी के लिए बराबर है। आरोपी आरक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और उसे गिरफ्तार कर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है: शशि मोहन सिंह, एसएसपी जशपुर

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / Road Accident: हाईवे पेट्रोलिंग की बड़ी चूक! नशे में धुत आरक्षक ने स्कूटी सवार को रौंदा, SSP का कड़ा एक्शन

जशपुर

छत्तीसगढ़

CG News: शिक्षक की शर्मनाक करतूत! नाबालिग छात्रा को घर में कैद कर करता रहा गंदी हरकतें

जशपुर

जशपुर बना मत्स्य उत्पादन का नया हब, 22,805 मीट्रिक टन मछली उत्पादन से किसानों की आमदनी में हुई वृद्धि

जशपुर

CG News: दबंग की दरिंदगी! मानसिक रूप से विक्षिप्त अधेड़ को डंडे से पीटा, पैर की हड्डी 2 टुकड़ों में टूटी

जशपुर

Chhattisgarh Weather Update: ठंड ने ली जोरदार एंट्री! पारा 10 डिग्री तक लुढ़का, अलाव का सहारा ले रहे लोग

जशपुर

मैंने मार दिया तेरे पापा को… महिला ने पति की हत्या कर सूटकेस में छिपाया शव, पुलिस टीम महाराष्ट्र रवाना

