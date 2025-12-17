फर्जी वर्दी का खेल उजागर! सशस्त्र बल जवान बनकर नौकरी का झांसा, लाखों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से नौकरी दिलाने के नाम पर लिए गए दस्तावेज भी जब्त किए हैं। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि नौकरी के नाम पर किसी भी व्यक्ति को पैसे देने से पहले उसकी सत्यता की पूरी जांच करें और संदेह होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें।