फर्जी वर्दी का खेल उजागर! सशस्त्र बल जवान बनकर नौकरी का झांसा, लाखों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)
CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है। खुद को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का जवान बताकर महिलाओं से लाखों रुपये ऐंठने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर कलेक्ट्रेट परिसर में घूमता था, जिससे लोग आसानी से उसके झांसे में आ जाते थे।
आरोपी की पहचान पुन्नी लाल अनंत (27 वर्ष) निवासी ग्राम टाडा दर्रीकापा, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। वह जशपुर में किराए के मकान में रहकर खुद को सशस्त्र बल का जवान बताता था और अपनी ऊंची पहुंच का दावा कर नौकरी दिलाने का लालच देता था। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।
8 दिसंबर 2025 को पीड़िता ने सिटी कोतवाली जशपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि 28 अगस्त 2025 को कलेक्ट्रेट परिसर में उसकी मुलाकात पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति से हुई, जिसने अपना नाम पुन्नी लाल अनंत बताया। आरोपी ने मत्स्य विभाग में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया और चार लाख रुपये की मांग की। विश्वास में आकर पीड़िता ने उसे दो लाख रुपये दे दिए।
इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता की भतीजी को डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का भी झांसा दिया और उसके शैक्षणिक दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड अपने पास रख लिए। बाद में पीड़िता को पता चला कि आरोपी कोई पुलिसकर्मी नहीं है और उसके साथ ठगी हुई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोतवाली जशपुर में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(2) और 318(4) के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी फरार था, लेकिन तकनीकी टीम और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे बिलासपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से नौकरी दिलाने के नाम पर लिए गए दस्तावेज भी जब्त किए हैं। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि नौकरी के नाम पर किसी भी व्यक्ति को पैसे देने से पहले उसकी सत्यता की पूरी जांच करें और संदेह होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें।
जशपुर
छत्तीसगढ़
