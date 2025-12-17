17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर

फर्जी वर्दी का खेल उजागर! सशस्त्र बल जवान बनकर नौकरी का झांसा, लाखों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud News: खुद को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का जवान बताकर महिलाओं से लाखों रुपये ऐंठने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

2 min read
Google source verification

जशपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 17, 2025

फर्जी वर्दी का खेल उजागर! सशस्त्र बल जवान बनकर नौकरी का झांसा, लाखों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)

फर्जी वर्दी का खेल उजागर! सशस्त्र बल जवान बनकर नौकरी का झांसा, लाखों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार(photo-patrika)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है। खुद को छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का जवान बताकर महिलाओं से लाखों रुपये ऐंठने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर कलेक्ट्रेट परिसर में घूमता था, जिससे लोग आसानी से उसके झांसे में आ जाते थे।

आरोपी की पहचान पुन्नी लाल अनंत (27 वर्ष) निवासी ग्राम टाडा दर्रीकापा, जिला बिलासपुर के रूप में हुई है। वह जशपुर में किराए के मकान में रहकर खुद को सशस्त्र बल का जवान बताता था और अपनी ऊंची पहुंच का दावा कर नौकरी दिलाने का लालच देता था। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है।

CG Fraud News: कैसे हुआ खुलासा

8 दिसंबर 2025 को पीड़िता ने सिटी कोतवाली जशपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि 28 अगस्त 2025 को कलेक्ट्रेट परिसर में उसकी मुलाकात पुलिस की वर्दी पहने एक व्यक्ति से हुई, जिसने अपना नाम पुन्नी लाल अनंत बताया। आरोपी ने मत्स्य विभाग में नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया और चार लाख रुपये की मांग की। विश्वास में आकर पीड़िता ने उसे दो लाख रुपये दे दिए।

इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता की भतीजी को डाटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी दिलाने का भी झांसा दिया और उसके शैक्षणिक दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड अपने पास रख लिए। बाद में पीड़िता को पता चला कि आरोपी कोई पुलिसकर्मी नहीं है और उसके साथ ठगी हुई है।

पुलिस कार्रवाई

मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोतवाली जशपुर में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(2) और 318(4) के तहत अपराध दर्ज किया गया। आरोपी फरार था, लेकिन तकनीकी टीम और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे बिलासपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने उसके कब्जे से नौकरी दिलाने के नाम पर लिए गए दस्तावेज भी जब्त किए हैं। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि नौकरी के नाम पर किसी भी व्यक्ति को पैसे देने से पहले उसकी सत्यता की पूरी जांच करें और संदेह होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

17 Dec 2025 04:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / फर्जी वर्दी का खेल उजागर! सशस्त्र बल जवान बनकर नौकरी का झांसा, लाखों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जशपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 बोरी गुटखा से भरा ट्रक पकड़ाया, ड्राइवर के पास नहीं मिला कोई दस्तावेज

CG News: जशपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 200 बोरी गुटखा से भरा ट्रक पकड़ाया, ड्राइवर के पास नहीं मिला कोई दस्तावेज
जशपुर

स्कूल में हैवानियत! बैड टच से दुखी छात्रा ने दी जान, सुसाइड नोट में प्रिंसिपल पर प्रताड़ना का आरोप…

स्कूल में हैवानियत! बैड टच से दुखी छात्रा ने दी जान, सुसाइड नोट में प्रिंसिपल पर प्रताड़ना का आरोप...(photo-patrika)
जशपुर

CG Police Transfer: पुलिस महकमें में बड़ा फेरबदल! एसएसपी ने 5 निरीक्षकों का किया तबादला, देखें लिस्ट

5 पुलिस इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर (photo source- Patrika)
जशपुर

Road Accident: हाईवे पेट्रोलिंग की बड़ी चूक! नशे में धुत आरक्षक ने स्कूटी सवार को रौंदा, SSP का कड़ा एक्शन

हाईवे पेट्रोलिंग की लापरवाही! (photo source- Patrika)
जशपुर

CG News: शिक्षक की शर्मनाक करतूत! नाबालिग छात्रा को घर में कैद कर करता रहा गंदी हरकतें

नाबालिग छात्रा से गंदा काम (photo source- Patrika)
जशपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.