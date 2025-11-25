Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर

स्कूल में हैवानियत! बैड टच से दुखी छात्रा ने दी जान, सुसाइड नोट में प्रिंसिपल पर प्रताड़ना का आरोप…

CG Suicide News: जशपुर जिले के एक अशासकीय संस्था के प्रिंसिपल ने नवीं कक्षा की छात्रा को गलत तरीके से टच करने का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

जशपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 25, 2025

स्कूल में हैवानियत! बैड टच से दुखी छात्रा ने दी जान, सुसाइड नोट में प्रिंसिपल पर प्रताड़ना का आरोप...(photo-patrika)

स्कूल में हैवानियत! बैड टच से दुखी छात्रा ने दी जान, सुसाइड नोट में प्रिंसिपल पर प्रताड़ना का आरोप...(photo-patrika)

CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के एक अशासकीय संस्था के प्रिंसिपल ने नवीं कक्षा की छात्रा को गलत तरीके से टच करने का मामला सामने आया है। इससे क्षुब्ध छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।

CG Suicide News: अवैध हॉस्टल में रहती थी छात्रा, प्रिंसिपल पर लगे गंभीर आरोप

जानकारी के मुताबिक छात्रा स्कूल परिसर में प्रिंसिपल द्वारा संचालित अवैध रूप से संचालित हॉस्टल में रह रही थी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें छात्रा ने स्कूल के प्राचार्य पर बैड टच समेत मानसिक व शारीरिक प्रताडऩा का जिक्र किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि संस्था के प्राचार्य अभिभावकों की सहमति से छात्र छात्राओं को अवैध हॉस्टल में रखते थे।

सुसाइड नोट में दर्ज पीड़ा: बैड टच और प्रताड़ना का खुलासा

घटना स्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें छात्रा ने साफ तौर पर लिखा है कि प्राचार्य ने उसे बैड टच किया और लंबी अवधि से मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना दी। सुसाइड नोट मिलने के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई, जिसके आधार पर पुलिस ने तुरंत आरोपी प्राचार्य के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

स्कूल प्रबंधन पर भी उठे सवाल

घटना के बाद जिले में शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं—

  • स्कूल परिसर में अवैध हॉस्टल कैसे चल रहा था?
  • इसका निरीक्षण या अनुमति क्यों नहीं ली गई?
  • छात्राओं की सुरक्षा को लेकर संस्था ने क्या व्यवस्था की थी?
  • स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक मामला नहीं, बल्कि ऐसी लापरवाहियों का परिणाम है, जहां बच्चों की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया जाता।

पुलिस जांच जारी, शिक्षा विभाग भी सक्रिय

पुलिस ने बताया कि प्राचार्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग ने भी संस्था के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं और पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

25 Nov 2025 12:04 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / स्कूल में हैवानियत! बैड टच से दुखी छात्रा ने दी जान, सुसाइड नोट में प्रिंसिपल पर प्रताड़ना का आरोप…

बड़ी खबरें

View All

जशपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG Police Transfer: पुलिस महकमें में बड़ा फेरबदल! एसएसपी ने 5 निरीक्षकों का किया तबादला, देखें लिस्ट

5 पुलिस इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर (photo source- Patrika)
जशपुर

Road Accident: हाईवे पेट्रोलिंग की बड़ी चूक! नशे में धुत आरक्षक ने स्कूटी सवार को रौंदा, SSP का कड़ा एक्शन

हाईवे पेट्रोलिंग की लापरवाही! (photo source- Patrika)
जशपुर

CG News: शिक्षक की शर्मनाक करतूत! नाबालिग छात्रा को घर में कैद कर करता रहा गंदी हरकतें

नाबालिग छात्रा से गंदा काम (photo source- Patrika)
जशपुर

जशपुर बना मत्स्य उत्पादन का नया हब, 22,805 मीट्रिक टन मछली उत्पादन से किसानों की आमदनी में हुई वृद्धि

22 माह में 22,805 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन (photo source- Patrika)
जशपुर

CG News: दबंग की दरिंदगी! मानसिक रूप से विक्षिप्त अधेड़ को डंडे से पीटा, पैर की हड्डी 2 टुकड़ों में टूटी

दबंग ने मानसिक रूप से विक्षिप्त अधेड़ को डंडे से पीटा (photo source- Patrika)
जशपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.