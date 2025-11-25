स्कूल में हैवानियत! बैड टच से दुखी छात्रा ने दी जान, सुसाइड नोट में प्रिंसिपल पर प्रताड़ना का आरोप…

जानकारी के मुताबिक छात्रा स्कूल परिसर में प्रिंसिपल द्वारा संचालित अवैध रूप से संचालित हॉस्टल में रह रही थी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें छात्रा ने स्कूल के प्राचार्य पर बैड टच समेत मानसिक व शारीरिक प्रताडऩा का जिक्र किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि संस्था के प्राचार्य अभिभावकों की सहमति से छात्र छात्राओं को अवैध हॉस्टल में रखते थे।