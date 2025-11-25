स्कूल में हैवानियत! बैड टच से दुखी छात्रा ने दी जान, सुसाइड नोट में प्रिंसिपल पर प्रताड़ना का आरोप...(photo-patrika)
CG Suicide News: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के एक अशासकीय संस्था के प्रिंसिपल ने नवीं कक्षा की छात्रा को गलत तरीके से टच करने का मामला सामने आया है। इससे क्षुब्ध छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर लिया। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक छात्रा स्कूल परिसर में प्रिंसिपल द्वारा संचालित अवैध रूप से संचालित हॉस्टल में रह रही थी। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें छात्रा ने स्कूल के प्राचार्य पर बैड टच समेत मानसिक व शारीरिक प्रताडऩा का जिक्र किया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि संस्था के प्राचार्य अभिभावकों की सहमति से छात्र छात्राओं को अवैध हॉस्टल में रखते थे।
घटना स्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें छात्रा ने साफ तौर पर लिखा है कि प्राचार्य ने उसे बैड टच किया और लंबी अवधि से मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना दी। सुसाइड नोट मिलने के बाद मामले की गंभीरता और बढ़ गई, जिसके आधार पर पुलिस ने तुरंत आरोपी प्राचार्य के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
घटना के बाद जिले में शिक्षा विभाग की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं—
पुलिस ने बताया कि प्राचार्य के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित गंभीर धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। वहीं शिक्षा विभाग ने भी संस्था के खिलाफ कार्रवाई के संकेत दिए हैं और पूरे मामले की विभागीय जांच शुरू कर दी है।
