CG News: शिक्षक की शर्मनाक करतूत! नाबालिग छात्रा को घर में कैद कर करता रहा गंदी हरकतें

पुलिस ने जब बरामद छात्रा से पूछताछ की, तो उसने बताया कि आरोपी गिरधारी यादव ने पिछले एक वर्ष में कम से कम छह बार उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। डर और दबाव के कारण वह किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। बुधवार को पीड़िता डर से शिक्षक के घर से गायब हो गई थी। छात्रा के अचानक घर से गायब हो जाने के बाद आरोपी शिक्षक ने ही कोतवाली में जाकर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई।