CG News: शिक्षक की शर्मनाक करतूत! नाबालिग छात्रा को घर में कैद कर करता रहा गंदी हरकतें

नाबालिग छात्रा से गंदा काम (photo source- Patrika)
CG News: नाबालिग छात्रा को अपने ही घर में रखकर पढ़ाई और घरेलू काम करवाने वाले शिक्षक गिरधारी यादव ने अगस्त 2024 से अब तक उसका दुष्कर्म किया। हैरत की बात यह है कि छात्रा के अचानक गायब होने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी आरोपी शिक्षक ने ही दर्ज कराई थी, लेकिन एक दिन बाद ही छात्रा अपने परिजनों के साथ सिटी कोतवाली पंहुच कर शिक्षक के काले करतुत का खुलासा कर दी।
मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता हॉस्टल में रहने के बजाय आरोपी शिक्षक के घर पर ही रहती थी और वहीं खाना बनाने से लेकर साफ-सफाई तक घरेलू कार्य भी करती और स्कूल में अध्ययन करती थी। इसी दौरान आरोपी ने भरोसे का फायदा उठाते हुए उसे अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू किया।
पुलिस ने जब बरामद छात्रा से पूछताछ की, तो उसने बताया कि आरोपी गिरधारी यादव ने पिछले एक वर्ष में कम से कम छह बार उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। डर और दबाव के कारण वह किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। बुधवार को पीड़िता डर से शिक्षक के घर से गायब हो गई थी। छात्रा के अचानक घर से गायब हो जाने के बाद आरोपी शिक्षक ने ही कोतवाली में जाकर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई।
CG News: आरोपी शिक्षक द्वारा सिटी कोतवाली में बुधवार को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था। उसके रिपोर्ट दर्ज कराने के दूसरे दिन गुरुवार को छात्रा अपने परिजनों के साथ पंहुच गई और शिक्षक के द्वारा किए गए कृत्य का खुलासा कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरु कर दी। वहीं मामला प्रकाश में आने के बाद से आरोपी शिक्षक गिरधारी यादव फरार हो गया है।
शिक्षक गिरधारी यादव के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, आरोपी को पुलिस जल्द ही गिरतार कर लेगी: शशिमोहन सिंह, एसएसपी जशपुर
बड़ी खबरेंView All
जशपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग