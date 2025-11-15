Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जशपुर

CG News: शिक्षक की शर्मनाक करतूत! नाबालिग छात्रा को घर में कैद कर करता रहा गंदी हरकतें

CG News: नाबालिग छात्रा ने शिक्षक की घिनौनी करतूत का किया खुलासा। पढ़ाई के बहाने घर में रखकर महीनों तक गंदा काम करने का आरोप, पुलिस ने मामला दर्ज किया।

2 min read
Google source verification

जशपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 15, 2025

नाबालिग छात्रा से गंदा काम (photo source- Patrika)

नाबालिग छात्रा से गंदा काम (photo source- Patrika)

CG News: नाबालिग छात्रा को अपने ही घर में रखकर पढ़ाई और घरेलू काम करवाने वाले शिक्षक गिरधारी यादव ने अगस्त 2024 से अब तक उसका दुष्कर्म किया। हैरत की बात यह है कि छात्रा के अचानक गायब होने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट भी आरोपी शिक्षक ने ही दर्ज कराई थी, लेकिन एक दिन बाद ही छात्रा अपने परिजनों के साथ सिटी कोतवाली पंहुच कर शिक्षक के काले करतुत का खुलासा कर दी।

CG News: गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज

मिली जानकारी के अनुसार पीड़िता हॉस्टल में रहने के बजाय आरोपी शिक्षक के घर पर ही रहती थी और वहीं खाना बनाने से लेकर साफ-सफाई तक घरेलू कार्य भी करती और स्कूल में अध्ययन करती थी। इसी दौरान आरोपी ने भरोसे का फायदा उठाते हुए उसे अपनी हवस का शिकार बनाना शुरू किया।

पुलिस ने जब बरामद छात्रा से पूछताछ की, तो उसने बताया कि आरोपी गिरधारी यादव ने पिछले एक वर्ष में कम से कम छह बार उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। डर और दबाव के कारण वह किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। बुधवार को पीड़िता डर से शिक्षक के घर से गायब हो गई थी। छात्रा के अचानक घर से गायब हो जाने के बाद आरोपी शिक्षक ने ही कोतवाली में जाकर गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कराई।

गुमशुदगी दर्ज होने के बाद खुला मामला

CG News: आरोपी शिक्षक द्वारा सिटी कोतवाली में बुधवार को गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया था। उसके रिपोर्ट दर्ज कराने के दूसरे दिन गुरुवार को छात्रा अपने परिजनों के साथ पंहुच गई और शिक्षक के द्वारा किए गए कृत्य का खुलासा कर दिया। जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरु कर दी। वहीं मामला प्रकाश में आने के बाद से आरोपी शिक्षक गिरधारी यादव फरार हो गया है।

शिक्षक गिरधारी यादव के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, आरोपी को पुलिस जल्द ही गिरतार कर लेगी: शशिमोहन सिंह, एसएसपी जशपुर

ये भी पढ़ें

CG Crime: रिटायर्ड फूड ऑफिसर पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जान से मारने की देता था धमकी
रायपुर
CG Crime: रिटायर्ड फूड ऑफिसर पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जान से मारने की देता था धमकी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Nov 2025 06:16 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur / CG News: शिक्षक की शर्मनाक करतूत! नाबालिग छात्रा को घर में कैद कर करता रहा गंदी हरकतें

बड़ी खबरें

View All

जशपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

जशपुर बना मत्स्य उत्पादन का नया हब, 22,805 मीट्रिक टन मछली उत्पादन से किसानों की आमदनी में हुई वृद्धि

22 माह में 22,805 मीट्रिक टन मत्स्य उत्पादन (photo source- Patrika)
जशपुर

CG News: दबंग की दरिंदगी! मानसिक रूप से विक्षिप्त अधेड़ को डंडे से पीटा, पैर की हड्डी 2 टुकड़ों में टूटी

दबंग ने मानसिक रूप से विक्षिप्त अधेड़ को डंडे से पीटा (photo source- Patrika)
जशपुर

Chhattisgarh Weather Update: ठंड ने ली जोरदार एंट्री! पारा 10 डिग्री तक लुढ़का, अलाव का सहारा ले रहे लोग

जशपुर में ठंड ने ली जोरदार एंट्री (photo source- Patrika)
जशपुर

मैंने मार दिया तेरे पापा को… महिला ने पति की हत्या कर सूटकेस में छिपाया शव, पुलिस टीम महाराष्ट्र रवाना

पत्नी ने पति की हत्या (photo source- Patrika)
जशपुर

CG News: जिले में बंदर का आतंक! 2 दर्जन से अधिक लोग घायल, फॉरेस्ट टीम रेस्क्यू में भी नाकाम

सिंगीबहार में बंदरों का आतंक (photo source- Patrika)
जशपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.