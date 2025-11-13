श्रमिक परिवारों के बच्चों को मिलेगा बड़ा मौका, सरकार उठाएगी फीस-वीजा से लेकर हवाई खर्च तक

Noni Babu Medhavi Yojana: यह योजना केवल विदेशी शिक्षा तक सीमित नहीं है। जो छात्र-छात्राएं देश के भीतर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भी योजना के तहत प्रोत्साहन राशि और शिक्षा सहायता दी जाएगी, ताकि वे बिना किसी वित्तीय चिंता के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। सरकार के इस कदम को शिक्षाविदों द्वारा सराहा जा रहा है, उनका मानना है कि यह योजना श्रमिकों के परिवारों के लिए उज्जवल भविष्य के नए रास्ते खोलेगी और प्रतिभा को सही मंच प्रदान करेगी।