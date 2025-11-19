Patrika LogoSwitch to English

जशपुर

CG Police Transfer: पुलिस महकमें में बड़ा फेरबदल! एसएसपी ने 5 निरीक्षकों का किया तबादला, देखें लिस्ट

CG Police Transfer: जशपुर जिले में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एसएसपी शशि मोहन सिंह ने 5 निरीक्षकों का ट्रांसफर किया है।

जशपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Nov 19, 2025

5 पुलिस इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर (photo source- Patrika)

CG Police Transfer: जशपुर जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए एसएसपी शशि मोहन सिंह ने 5 निरीक्षकों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं। उनके द्वारा किया गया यह बदलाव कानून व्यवस्था सुधारने, साइबर क्राइम पर तेज कार्रवाई करने और आम नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवाएं देने के उद्देश्य से किए गए हैं।

CG Police Transfer: यहां देखें इन 5 निरीक्षकों के नाम

  1. निरीक्षक मोरध्वज देशमुख को प्रभारी साइबर सेल से थाना प्रभारी सिटी कोतवाली जशपुर
  2. निरीक्षक संतलाल आयाम को थाना प्रभारी बगीचा से साइबर सेल जशपुर।
  3. निरीक्षक गौरव पांडेय को रक्षित केंद्र जशपुर से थाना प्रभारी बगीचा।
  4. निरीक्षक जितेन्द्र ताम्रकार को रक्षित केंद्र जशपुर से थाना प्रभारी कांसाबेल।
  5. निरीक्षक अमित तिवारी को रक्षित केन्द्र जशपुर से साइबर सेल जशपुर।

एसएसपी ने आदेश जारी करने की बताई वजह

CG Police Transfer: एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि यह ट्रांसफर पुलिस के कार्यों में गति लाने, बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने, साइबर अपराधों पर तुरंत कार्यवाही करने साथ नागरिकों को अधिक प्रभावी पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। ऐसे में आदेश जारी करने के बाद जिले में कानून-व्यवस्था को अब और बेहतर किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

बड़ी खबरें

View All

