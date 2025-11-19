CG Police Transfer: पुलिस महकमें में बड़ा फेरबदल! एसएसपी ने 5 निरीक्षकों का किया तबादला, देखें लिस्ट

5 पुलिस इंस्पेक्टरों का ट्रांसफर (photo source- Patrika)
CG Police Transfer: जशपुर जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए एसएसपी शशि मोहन सिंह ने 5 निरीक्षकों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं। उनके द्वारा किया गया यह बदलाव कानून व्यवस्था सुधारने, साइबर क्राइम पर तेज कार्रवाई करने और आम नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवाएं देने के उद्देश्य से किए गए हैं।
CG Police Transfer: एसएसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि यह ट्रांसफर पुलिस के कार्यों में गति लाने, बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने, साइबर अपराधों पर तुरंत कार्यवाही करने साथ नागरिकों को अधिक प्रभावी पुलिस सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। ऐसे में आदेश जारी करने के बाद जिले में कानून-व्यवस्था को अब और बेहतर किया जाएगा।
