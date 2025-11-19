CG Police Transfer: पुलिस महकमें में बड़ा फेरबदल! एसएसपी ने 5 निरीक्षकों का किया तबादला, देखें लिस्ट

CG Police Transfer: जशपुर जिले में पुलिस व्यवस्था को और अधिक मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए एसएसपी शशि मोहन सिंह ने 5 निरीक्षकों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं। उनके द्वारा किया गया यह बदलाव कानून व्यवस्था सुधारने, साइबर क्राइम पर तेज कार्रवाई करने और आम नागरिकों को बेहतर पुलिस सेवाएं देने के उद्देश्य से किए गए हैं।