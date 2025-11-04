Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर में बड़ा साइबर रैकेट का भंडाफोड़! 10 हजार खातों से हो रहा था ठगी का पैसा ट्रांसफर, 50 करोड़ रुपए होल्ड

Patrika Raksha Kavach Abhiyaan: रायपुर में सबसे ज्यादा म्यूल बैंक खाताधारक हैं। अब तक 10 हजार से ज्यादा म्यूल बैंक खातों की पहचान हो चुकी है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Nov 04, 2025

रायपुर में बड़ा साइबर रैकेट का भंडाफोड़(photo-patrika)

रायपुर में बड़ा साइबर रैकेट का भंडाफोड़(photo-patrika)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में सबसे ज्यादा म्यूल बैंक खाताधारक हैं। अब तक 10 हजार से ज्यादा म्यूल बैंक खातों की पहचान हो चुकी है। इन बैंक खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी, ऑनलाइन सट्टा, ब्लैकमनी आदि को ठिकाने लगाने के लिए किया जाता है। महादेव सट्टा ऐप वाले एक-एक म्यूल खाताधारक को 5 से 10 हजार रुपए महीना देते थे।

CG Fraud News: साइबर ठगी से ब्लैकमनी तक

साइबर ठगी करने वाले भी हर ट्रांजेक्शन में कमीशन देते थे। इस लालच के चलते कई युवाओं ने अपने नाम से बैंक खाता खुलवाकर सटोरियों और ठगों को दे दिया है। म्यूल बैंक खातों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल साइबर ठगी के डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन सट्टे में हुआ है। वर्ष 2019 से 2022 के बीच भी रायपुर में सैकड़ों म्यूल बैंक खातों का खुलासा हुआ था।

अब वर्ष 2024 से अब तक 10 हजार से ज्यादा म्यूल बैंक खातों का पता चल चुका है। साइबर ठगी के मामलों में रायपुर पुलिस अब तक 50 करोड़ से अधिक की राशि होल्ड करवा चुकी है। यह राशि पीड़ितों की है जिन्हें साइबर ठगों ने अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर किया था। ये राशि पीड़ितों को वापस नहीं मिल पाई है।

जितने मामले, उतनी गिरफ्तारी नहीं

जितने म्यूल बैंक खातों का पुलिस खुलासा कर चुकी है, उतने आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कई मामलों की अब तक जांच ही चल रही है। पुलिस 300 से अधिक लोकल म्यूल खाताधारकों को गिरफ्तार कर चुकी है। अन्य बैंक खाताधारकों की भूमिका की जांच की जा रही है।

कई म्यूल खाताधारकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच के दौरान जिन खाताधारकों के खिलाफ साक्ष्य मिलते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। साइबर ठगी के मामलों में पुलिस लगातार जांच कर रही है। साइबर रेंज थाना की टीम इसमें काम कर रही है।

क्या है म्यूल बैंक खाता

अपने नाम से बैंक खाता खुलवाते हैं। फिर इसका संचालन दूसरे करते हैं। खाताधारक को अपना खाता देने के लिए किराए के रूप में 5 से 10 हजार रुपए महीना दिया जाता है। इन खातों के पासबुक और एटीएम कार्ड सब दूसरों के पास होते हैं।

बिना मर्जी के भी खुल गए हैं खाते

सटोरियों और साइबर ठगों के एजेंटों ने कई बैंक खाते खाताधारकों के मर्जी के बिना ही खोल दिए हैं। खमतराई, गुढ़ियारी आदि थानों में एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इन मामलों में आरोपियों ने खातेधारकों की पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड आदि दस्तावेज धोखे से लेकर बैंक खाता खुलवाते हैं। इसमें बैंककर्मियों की मिलीभगत भी रहती है। हालांकि बैंककर्मियों पर एफआईआर के बाद नए म्यूल बैंक खाते खुलने के मामले कम होने लगे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 09:36 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर में बड़ा साइबर रैकेट का भंडाफोड़! 10 हजार खातों से हो रहा था ठगी का पैसा ट्रांसफर, 50 करोड़ रुपए होल्ड

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: सीए फाइनल में गोबरा नवापारा के विवेक लालवानी ने किया टॉप, बताई अपनी अध्ययन रणनीति

CG News: सीए फाइनल में गोबरा नवापारा के विवेक लालवानी ने किया टॉप, बताई अपनी अध्ययन रणनीति
रायपुर

अब फैशन हब बनेगा पुराना सदन, NIFT खोलेगा नया कैंपस, जानें किससे मिलेगा प्रदेश को ज्यादा फायदा…

अब फैशन हब बनेगा पुराना सदन(photo-patrika)
रायपुर

महिला विश्वकप में बेटियों का कमाल! छत्तीसगढ़ की खिलाड़ी बोलीं- अब हर बेटी थामेगी बल्ला, लिखेगी नया इतिहास…

महिला विश्वकप में बेटियों का कमाल(photo-patrika)
रायपुर

टेंडर में गड़बड़ी का आरोप! MMU चलाने का अनुभव नहीं फिर भी दे दिया ठेका, CGMSC पर उठ रहे सवाल…

टेंडर में गड़बड़ी का आरोप! MMU चलाने का अनुभव नहीं फिर भी दे दिया ठेका, CGMSC पर उठ रहे सवाल...(photo-patrika)
रायपुर

फिर वादे से पलटा प्रशासन..! राज्योत्सव के दौरान सिटी बसें और ऑटो बंद, 3 किमी पैदल चलने को मजबूर लोग…

राज्योत्सव के दौरान सिटी बसें और ऑटो बंद(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.