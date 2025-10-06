Patrika LogoSwitch to English

रायपुर

CG Fraud: मैट्रिमोनियल साइट बनाकर ठगी, ट्रांजेक्शन के लिए चीनी एपीके का इस्तेमाल, चार आरोपी गिरफ्तार

CG Fraud: चीनी नागरिकों द्वारा दिए गए एपीके का इस्तेमाल करते थे। इससे इस मामले में चीनी नागरिकों और साइबर ठगों के आपस में मिलीभगत का खुलासा हुआ है।

less than 1 minute read

रायपुर

image

Love Sonkar

Oct 06, 2025

CG Fraud: मैट्रिमोनियल साइट बनाकर ठगी, ट्रांजेक्शन के लिए चीनी एपीके का इस्तेमाल, चार आरोपी गिरफ्तर

ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह (Photo Patrika)

CG Fraud: मैट्रिमोनियल साइट बनाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने रायपुर में तीन मैट्रिमोनियल साइट के ऑफिस में छापे मारे। चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ठगी की राशि का ट्रांजेक्शन करने चीनी एपीके का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसमें चीनी साइबर ठग भी शामिल बताए जा रहे हैं।

यूल बैंक खातों की जांच कर रही रेंज साइबर थाना की टीम ने गोल चौक और कटोरा तालाब में चल रहे www. erishtaa. com, www. jeevanjodi. com और www. royalrishtey. com के कार्यालय में छापे मारे। मौके से ओडिशा के गजसिंघ सुना, गुजरात के भीखू सचदेव, बिलासपुर के साहिल कौशिक और कटोरा तालाब निवासी हर्षित शर्मा को गिरफ्तार किया है।

आरोपी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवाओं को युवतियों के फोटो भेजते थे। फिर बातचीत कराते थे। इसके बाद शादी करने के नाम पर युवकों को ठगते थे। कई बार पर्सनल नंबर देकर बातचीत करके अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करवाते थे।

चीनी नागरिकों और साइबर ठगों में मिलीभगत का खुलासा

मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि ठगी की रकम का लेन-देन के लिए चीनी नागरिकों द्वारा दिए गए एपीके का इस्तेमाल करते थे। इससे इस मामले में चीनी नागरिकों और साइबर ठगों के आपस में मिलीभगत का खुलासा हुआ है। यूल बैंक खातों का ठगी और मनी लॉड्रिंग में इस्तेमाल किया जाता है। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने कई नामों का खुलासा किया है। उनकी तलाश की जा रही है।

Updated on:

06 Oct 2025 12:50 pm

Published on:

06 Oct 2025 12:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Fraud: मैट्रिमोनियल साइट बनाकर ठगी, ट्रांजेक्शन के लिए चीनी एपीके का इस्तेमाल, चार आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रायपुर
