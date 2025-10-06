CG Fraud: मैट्रिमोनियल साइट बनाकर ठगी, ट्रांजेक्शन के लिए चीनी एपीके का इस्तेमाल, चार आरोपी गिरफ्तार

ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह (Photo Patrika)
CG Fraud: मैट्रिमोनियल साइट बनाकर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। पुलिस ने रायपुर में तीन मैट्रिमोनियल साइट के ऑफिस में छापे मारे। चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ठगी की राशि का ट्रांजेक्शन करने चीनी एपीके का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसमें चीनी साइबर ठग भी शामिल बताए जा रहे हैं।
यूल बैंक खातों की जांच कर रही रेंज साइबर थाना की टीम ने गोल चौक और कटोरा तालाब में चल रहे www. erishtaa. com, www. jeevanjodi. com और www. royalrishtey. com के कार्यालय में छापे मारे। मौके से ओडिशा के गजसिंघ सुना, गुजरात के भीखू सचदेव, बिलासपुर के साहिल कौशिक और कटोरा तालाब निवासी हर्षित शर्मा को गिरफ्तार किया है।
आरोपी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए युवाओं को युवतियों के फोटो भेजते थे। फिर बातचीत कराते थे। इसके बाद शादी करने के नाम पर युवकों को ठगते थे। कई बार पर्सनल नंबर देकर बातचीत करके अलग-अलग बैंक खातों में रकम जमा करवाते थे।
मामले की जांच के दौरान खुलासा हुआ कि ठगी की रकम का लेन-देन के लिए चीनी नागरिकों द्वारा दिए गए एपीके का इस्तेमाल करते थे। इससे इस मामले में चीनी नागरिकों और साइबर ठगों के आपस में मिलीभगत का खुलासा हुआ है। यूल बैंक खातों का ठगी और मनी लॉड्रिंग में इस्तेमाल किया जाता है। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने कई नामों का खुलासा किया है। उनकी तलाश की जा रही है।
