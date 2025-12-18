Chhattisgarh SIR Updates: आपका नाम भी तो नहीं… CG में 27 लाख वोटर लिस्ट से बाहर! 23 दिसंबर को खुलासा

छत्तीसगढ़ में 27 लाख वोटर के कटेंगे नाम ( AI Photo )
Chhattisgarh SIR Updates: हिमांशु शर्मा. छत्तीसगढ़ में तेजी से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है। इसे लेकर निर्वाचन से मिले आंकड़े काफी चौकाने वाले हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 21230737 मतदाता हैं, जिनमें 2750822 मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले इन आंकड़ों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पूरी संभावना है कि इतने मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी चल रही है। वहीं, रायपुर जिले की बात करें तो 1892523 मतदाताओं में से 494485 मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। दूसरी ओर प्रशासन का दावा है कि प्रदेश में सौ प्रतिशत डिजिटलाइजेशन का कार्य भी पूरा हो चुका है।
सत्यापन में पता चला है कि 640115 मतदाताओं की मृत्यु हो गई है, इनके नाम मतदाता सूची से काटे जा चुके हैं। वहीं, 14 लाख 26 हजार 212 मतदाता दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, 1 लाख 71 हजार 212 मतदाता डुप्लीकेट, 4 लाख 98 हजार 291 मतदाताओं का पता ही नहीं चल पाया है। ये मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। ना ही इनके बारे में किसी प्रकार की ठोस जानकारी मिल पाई है। वहीं, अन्य में 14992 मतदाता हैं जिनके नाम काटे गए हैं। अब प्रशासन की ओर से इन सभी मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, इसको लेकर विवाद की भी स्थिति बन सकती है।
गणना पत्र भरने की अवधि- 4 नवंबर से 18 दिसंबर 2025
मतदाता सूची का प्रकाशन- 23 दिसंबर 2025
दावा आपत्ति करने की अवधि- 23 दिसंबर से 22 जनवरी 2026
नोटिस चरण- 23 दिसंबर 14 फरवरी 2026
मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन- 21 फरवरी 2026
विभाग का दावा है कि प्रदेश में सौ प्रतिशत गणना प्रपत्र वितरण के साथ ही सौ प्रतिशत डिजिटलाइजेशन का पूरा किया जा चुका है। अब दस्तावेज के सत्यापन, छटनी, नाम काटने (सी) कैटेगरी में रखे मतदाताओं के दस्तावेज की जांच की जा रही है। वहीं, दूसरी ओर ऐसे भी मतदाता हैं जिसका गणना प्रपत्र अबतक वापस भी नहीं लिया गया है। जबकि सिर्फ दो दिन ही शेष बचे हैं। इसके बाद सूची का प्रकाशन और फिर दावा-आपत्ति का सिलसिला शुरू होगा।
इस डेटा से समझिए, इन प्रमुख जिलों में कट सकते हैं इतने नाम
रायपुर - 1892523- 79405 - 288222 12091 112109 2658
बिलासपुर- 1675770- 71738- 171671- 17384 107987- 2255
दुर्ग- 1342721- 37799- 155515- 7903- 39330- 1664
बीजापुर- 191652- 12507- 15616- 4323- 6066- 128
सरगुजा- 674980- 18614- 32047- 4135- 22263- 527
नारायणपुर- 199349- 7515-9198- 1790-1833-74
बस्तर- 571694- 19441- 27411- 3169-5658- 132
धमतरी- 647147- 15429-23723- 5247-4990-180
राजनांदगांव-835910- 15496-17512-2884-10261-127
