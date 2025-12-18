Chhattisgarh SIR Updates: आपका नाम भी तो नहीं… CG में 27 लाख वोटर लिस्ट से बाहर! 23 दिसंबर को खुलासा

Chhattisgarh SIR Updates: हिमांशु शर्मा. छत्तीसगढ़ में तेजी से विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया चल रही है। इसे लेकर निर्वाचन से मिले आंकड़े काफी चौकाने वाले हैं। जानकारी के अनुसार प्रदेश में 21230737 मतदाता हैं, जिनमें 2750822 मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि मतदाता सूची के प्रकाशन से पहले इन आंकड़ों में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है, लेकिन पूरी संभावना है कि इतने मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी चल रही है। वहीं, रायपुर जिले की बात करें तो 1892523 मतदाताओं में से 494485 मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं। दूसरी ओर प्रशासन का दावा है कि प्रदेश में सौ प्रतिशत डिजिटलाइजेशन का कार्य भी पूरा हो चुका है।