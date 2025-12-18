CLAT 2026 Results: एआईआर 111 के साथ आरुष स्टेट टॉपर, हर्ष को 130वीं रैंक, बोले- कंसिस्टेंसी से मिली कामयाबी

आरुष ने बताया, मैंने 10वीं के बाद ही तय कर लिया था कि लॉ फील्ड में जाना है। 10वीं पास करते ही मैंने तैयारी शुरू कर दी। मैं पीसीएम सब्जेक्ट के साथ 12वीं की पढ़ाई कर रहा हूं। पीसीएम से दिमाग शार्प होता है, जिससे क्लैट के हर सेक्शन में मदद मिलती है, खासकर मैथ्स और लॉजिकल पार्ट में। आरुष ने माना कि जीके सबसे ज्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है क्योंकि यह बहुत फैला हुआ होता है। इसके लिए मैंने यूट्यूब वीडियो, मंथली मैगजीन, टीचर नोट्स और रोज न्यूज पेपर पढऩे पर फोकस किया। मैंने एआई का भी उपयोग किया, जिससे जीके के टॉपिक समझने में आसानी हुई। पिता दीपक तिवारी नेवी से रिटायर्ड हैं और अभी एसबीआई में कार्यरत हैं। मां अर्चना तिवारी का काफी सपोर्ट रहा।