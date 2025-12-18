CG Murder Case: रायपुर में खून की रात! तिल्दा और खरोरा में दो हत्याएं, चाकूबाजी से दहशत, कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल(photo-patrika)
CG Murder Case: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक ही रात के भीतर दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई हत्याओं से शहर में सनसनी फैल गई है। तिल्दा और खरोरा थाना क्षेत्रों में हुई इन वारदातों ने आमजन में भय का माहौल पैदा कर दिया है। दोनों ही मामलों में चाकू से हमला किया गया, जबकि आरोपी वारदात के बाद से फरार हैं।
तिल्दा थाना क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 में बुधवार सुबह एक युवक की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया। मृतक की लाश वार्ड में स्थित एक रेत के ढेर पर पड़ी मिली। उसकी पहचान नेवरा निवासी ललित यादव के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार मृतक के पेट और सीने पर धारदार हथियार से किए गए कई गहरे वार के निशान मिले हैं। प्रारंभिक जांच में चाकू से गोदकर हत्या की आशंका जताई जा रही है।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्षेत्र की घेराबंदी कर जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी, क्राइम ब्रांच और एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
इसी रात खरोरा थाना क्षेत्र में भी एक और हत्या की वारदात सामने आई। किंग ढाबा के पास मोबाइल लूट का विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक के सीने में चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी। मृतक की पहचान शिव कुमार के रूप में हुई है, जो पलारी के कोदवा सासा का निवासी था और सिलतरा स्थित आबकारी वेयरहाउस में कार्यरत था।
पुलिस के मुताबिक बुधवार रात वह अपने दोस्तों के साथ ढाबे में पार्टी करने गया था। खाना खाने के बाद वह ढाबे के बाहर बैठा था, तभी बाइक सवार तीन युवक वहां पहुंचे और रास्ता पूछने के बहाने बातचीत करने लगे। इसी दौरान एक आरोपी ने शिव कुमार का मोबाइल छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने चाकू से उसके सीने पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए।
दोनों मामलों में पुलिस ने हत्या का अपराध दर्ज कर लिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही मृतकों के परिजनों और परिचितों से पूछताछ कर आरोपियों तक पहुंचने के प्रयास किए जा रहे हैं। लगातार दो हत्याओं से शहर में कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
