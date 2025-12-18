CG Murder Case: रायपुर में खून की रात! तिल्दा और खरोरा में दो हत्याएं, चाकूबाजी से दहशत, कानून-व्यवस्था पर उठे सवाल

पुलिस के मुताबिक बुधवार रात वह अपने दोस्तों के साथ ढाबे में पार्टी करने गया था। खाना खाने के बाद वह ढाबे के बाहर बैठा था, तभी बाइक सवार तीन युवक वहां पहुंचे और रास्ता पूछने के बहाने बातचीत करने लगे। इसी दौरान एक आरोपी ने शिव कुमार का मोबाइल छीनने की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने चाकू से उसके सीने पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर वारदात के बाद फरार हो गए।