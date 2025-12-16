SIR Breaking: छत्तीसगढ़ में कटेंगे 27 लाख मतदाताओं के नाम, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े

छत्तीसगढ़ में तेजी से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन के दावा के अनुसार प्रदेश में 100 प्रतिशत डिजिटलाइजेशन का कार्य पूर्ण हो चुका है। निर्वाचन से मिले डेटा के अनुसार प्रदेश में कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाता है। एसआईआर के दौरान जांच में पता चला की लगभग 27 लाख लोगों के नाम काट चुके है। इसमें 6.39 लाख मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है, 1.65 लाख मतदाता दूसरे जगह शिफ्ट हो चुके है वहीं कुछ अनुपस्थित, डुप्लीकेट समेत लाखों मतदाताओं के नाम काटे जा चुके है।