CG News: ब्लू डॉट कूरियर के नाम पर साइबर ठगी, नगर निगम सभापति का मोबाइल चार घंटे तक रहा हैक

सभापति को सुबह लगभग 11 बजे एक कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को ब्लू डॉट कूरियर से जुड़ा बताते हुए कहा कि डिलिवरी बॉय को उनका पता नहीं मिल रहा है। कॉलर ने एक नंबर भेजकर उस पर संपर्क करने को कहा। जब कॉल नहीं लगा, तो दोबारा फोन कर दावा किया गया कि सही तरीके से नंबर डॉयल नहीं किया गया है और एक विशेष डायल कोड (*21) के साथ कॉल करने की सलाह दी गई।