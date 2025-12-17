17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG News: ब्लू डॉट कूरियर के नाम पर साइबर ठगी, नगर निगम सभापति का मोबाइल चार घंटे तक रहा हैक

CG News: रायपुर में नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर साइबर ठगी का शिकार हो गए। मंगलवार को ब्लू डॉट कूरियर के नाम से आए एक फोन कॉल के बाद उनका मोबाइल करीब चार घंटे तक हैक रहा।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 17, 2025

CG News: ब्लू डॉट कूरियर के नाम पर साइबर ठगी, नगर निगम सभापति का मोबाइल चार घंटे तक रहा हैक(photo-patrika)

CG News: ब्लू डॉट कूरियर के नाम पर साइबर ठगी, नगर निगम सभापति का मोबाइल चार घंटे तक रहा हैक(photo-patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में नगर निगम के सभापति सूर्यकांत राठौर साइबर ठगी का शिकार हो गए। मंगलवार को ब्लू डॉट कूरियर के नाम से आए एक फोन कॉल के बाद उनका मोबाइल करीब चार घंटे तक हैक रहा। समय रहते सतर्कता और साइबर सेल की मदद से मोबाइल को सुरक्षित कर लिया गया, जिससे बड़ी आर्थिक ठगी टल गई।

CG News: कूरियर डिलिवरी के बहाने जाल में फंसाया

सभापति को सुबह लगभग 11 बजे एक कॉल आया, जिसमें कॉलर ने खुद को ब्लू डॉट कूरियर से जुड़ा बताते हुए कहा कि डिलिवरी बॉय को उनका पता नहीं मिल रहा है। कॉलर ने एक नंबर भेजकर उस पर संपर्क करने को कहा। जब कॉल नहीं लगा, तो दोबारा फोन कर दावा किया गया कि सही तरीके से नंबर डॉयल नहीं किया गया है और एक विशेष डायल कोड (*21) के साथ कॉल करने की सलाह दी गई।

जैसे ही बताए गए कोड के साथ नंबर डायल किया गया, कॉल कट गया और यहीं से मोबाइल हैक हो गया। शुरुआत में इसकी भनक नहीं लगी, लेकिन कुछ देर बाद व्हाट्सएप अपने आप चलने लगा, जिससे संदेह गहराया।

व्हाट्सएप से पैसों की मांग, परिचित सतर्क रहे

मोबाइल हैक होते ही हैकर ने सभापति के नाम से उनके परिचितों को कॉल और मैसेज कर इमरजेंसी का हवाला देते हुए 65 से 85 हजार रुपये तक की मांग शुरू कर दी। गनीमत रही कि किसी ने भी रकम ट्रांसफर नहीं की। कुछ रिश्तेदारों ने शक होने पर सभापति की पत्नी से संपर्क किया, तब जाकर पूरे मामले का खुलासा हुआ।

चार घंटे की मशक्कत के बाद मोबाइल सुरक्षित

एक परिचित थानेदार की सलाह पर सभापति को तत्काल साइबर थाने भेजा गया। साइबर सेल की टीम ने करीब चार घंटे की मेहनत के बाद मोबाइल को हैकिंग से मुक्त कराया। सुरक्षा कारणों से फिलहाल सभापति का व्हाट्सएप अकाउंट बंद कर दिया गया है, जबकि सामान्य कॉलिंग सेवा बहाल कर दी गई है।

सावधानी की अपील

साइबर सेल ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल, डायल कोड या लिंक पर भरोसा न करें। कूरियर या बैंक से जुड़े ऐसे फोन अक्सर साइबर ठगी का तरीका होते हैं। संदेह होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी थाने से संपर्क करें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

17 Dec 2025 05:04 pm

Published on:

17 Dec 2025 05:03 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG News: ब्लू डॉट कूरियर के नाम पर साइबर ठगी, नगर निगम सभापति का मोबाइल चार घंटे तक रहा हैक

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CLAT 2026 में रायपुर के आरुष तिवारी बने स्टेट टॉपर

CLAT 2026 में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन, रायपुर के आरुष तिवारी बने स्टेट टॉपर, कई छात्रों ने मारी बाज़ी...(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ के किसान का कमाल… खेती में नए प्रयोग से बने कृषि उद्यमी, हो रही लाखों की कमाई

CG Farmers news
Patrika Special News

कोहरे का कहर.. दिल्ली और हैदराबाद की फ्लाइटों का बिगड़ा शेड्यूल, कई कैंसिल

raipur airport news
रायपुर

PM मोदी को इथियोपिया ने 'ग्रेट ऑनर' अवॉर्ड से नवाजा, CM साय ने जताई खुशी

PM मोदी को इथियोपिया ने 'ग्रेट ऑनर' अवॉर्ड से नवाजा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन

CG Assembly Winter Session: छत्तीसगढ़ विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज चौथा दिन(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.