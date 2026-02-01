प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ लोगों को राहत, सांसद बृजमोहन अग्रवाल का बड़ा बयान

CG News: लोकसभा MP और BJP के सीनियर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य, जिन्होंने डिसेंट्रलाइज़्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम अपनाया है, देश की फ़ूड सिक्योरिटी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने बुधवार को लोकसभा में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के ज़रिए गरीबों को दिए जाने वाले राशन की क्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा खास तौर पर उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) की ज़मीनी स्तर पर पहुँच और फ़ूड ग्रेन लीकेज को रोकने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर जवाब माँगा।