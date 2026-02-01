CG Dhan Kharidi: साय सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत, 5 और 6 फरवरी को होगी धान खरीदी

इस अंतिम चरण की खरीदी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कलेक्टर आकाश छिकारा के निर्देशानुसार प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। शासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उपार्जन केंद्रों पर आवश्यकतानुसार बारदाने, हमाल और अन्य संसाधनों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों को कोई असुविधा न हो। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, जगदलपुर ने भी अपने सभी नोडल अधिकारियों, शाखा प्रबंधकों और समिति प्रबंधकों को पत्र जारी कर इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने और किसानों को पूर्ण सहयोग प्रदान करने को कहा है। अतः छूट गए किसान बिना देरी किए 5 और 6 फरवरी को अपने संबंधित केंद्रों पर जाकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।