CG Dhan Kharidi: धान खरीदी पर सीएम साय का बड़ा ऐलान, वंचित किसानों को फिर मिलेगा बेचने का मौका

कवासी लखमा की रिहाई पर CM विष्णु देव साय ने कहा, "उन्हें अभी बेल मिली है, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। बेल देना और फैसला लेना दो अलग-अलग बातें हैं।" वॉलीबॉल टूर्नामेंट के बारे में बात करते हुए CM ने कहा, "देश भर के अलग-अलग राज्यों से सोलह टीमें हिस्सा ले रही हैं। मैच 8 फरवरी तक चलेंगे। सभी खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ में स्वागत है।"