रायपुर

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी पर सीएम साय का बड़ा ऐलान, वंचित किसानों को फिर मिलेगा बेचने का मौका

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर बड़ी राहत। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने ऐलान किया कि धान बेचने से वंचित किसानों को दो दिन फिर मिलेगा मौका।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Feb 03, 2026

धान खरीदी को लेकर बड़ी खबर (photo source- Patrika)

धान खरीदी को लेकर बड़ी खबर (photo source- Patrika)

CG Dhan Kharidi: छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए अच्छी खबर है। जो किसान धान खरीदने के प्रोसेस से चूक गए थे, उन्हें एक बार फिर अपनी फसल बेचने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यह जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में दो दिनों तक धान की खरीद फिर से शुरू होगी।

CG Dhan Kharidi: सरकार सभी किसानों से खरीदेंगी धान

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने यह फैसला उन किसानों को ध्यान में रखकर लिया है जिनका धान किसी वजह से तय समय में नहीं खरीदा जा सका था। इस खास समय में सिर्फ उन्हीं किसानों से धान खरीदा जाएगा जिनका धान पहले नहीं खरीदा जा सका था।

CM साय ने कहा, "आज हमने रिव्यू किया है। कुछ किसानों को टोकन तो मिल गए लेकिन वे अपना धान नहीं बेच पाए। कुछ किसानों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ था। इन किसानों की पहचान कर ली गई है। हम अगले दो दिनों में धान की खरीद फिर से शुरू करेंगे। सरकार सभी किसानों से धान खरीदेगी।"

CG Dhan Kharidi: लखमा की बेल पर CM ने कहा, "अभी फैसला बाकी है"

कवासी लखमा की रिहाई पर CM विष्णु देव साय ने कहा, "उन्हें अभी बेल मिली है, लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ है। बेल देना और फैसला लेना दो अलग-अलग बातें हैं।" वॉलीबॉल टूर्नामेंट के बारे में बात करते हुए CM ने कहा, "देश भर के अलग-अलग राज्यों से सोलह टीमें हिस्सा ले रही हैं। मैच 8 फरवरी तक चलेंगे। सभी खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ में स्वागत है।"

