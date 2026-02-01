वर्ल्ड कैंसर डे : इलाज की एडवांस तकनीक, फिर भी 10 साल में बढ़ गए कैंसर के 20 हजार मरीज

डॉ. विवेक चौधरी, डीन व सीनियर कैंसर रोग विशेषज्ञ नेहरू मेडिकल कॉलेजतंबाकू व इससे बने उत्पाद के अलावा शराब सेवन कैंसर होने की सबसे बड़ी वजह है। अनियमित खानपान खासकर जंक फूड व बढ़ता प्रदूषण भी कैंसर मरीजों की संख्या बढ़ा रहा है। बचपन से तंबाकू व गुड़ाखू की लत से किशोर भी कैंसर का शिकार हो रहे हैं। एडवांस तकनीक उपलब्ध है, लेकिन बीमार होने के बचाय बचाव पर फोकस करने की जरूरत है। डॉ. युसूफ मेमन, डायरेक्टर संजीवनी कैंसर अस्पताल......