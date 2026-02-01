छत्तीसगढ़ का पहला अंतरिक्ष केंद्र शुरू, अब जिलों में भी खुलेंगे, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने की घोषणा

CG News: छत्तीसगढ़ के बच्चों को अब सैटेलाइट निर्माण की प्रक्रिया और अंतरिक्ष से जुड़ी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। दरअसल, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला की मौजूदगी में मंगलवार को नवा रायपुर के शासकीय स्कूल राखी में प्रदेश के पहले अंतरिक्ष केंद्र का शुभारंभ हुआ।इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिलों में अंतरिक्ष संगवारी कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष केंद्र शुरू करने की घोषणा की। कार्यक्रम में अंंतरिक्ष यात्री शुक्ला ने भी बच्चों के साथ अपने अनुभव साझा किए।