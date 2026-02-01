हौंसले के दम पर एक पैर से एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा, आईईडी ब्लास्ट में पैर गवां चुके टोमन का तीरंदाजी में किया रेकॉर्डतोड़ प्रदर्शन

14 साल की उम्र में वर्ष-2021 में चंचल ने नेपाल के एवरेस्ट बेस कैम्प फतह कर वल्र्ड रिकार्ड बना चुकी है। सबसे कम उम्र के केटेगिरी में यह रिकार्ड बना था। चंचल ने 5364 मीटर की चढ़ाई की थी। इसके साथ ही चंचल एक पैर से शानदार डांस भी कर लेती है। कई सरकारी मंचों में वह अपनी प्रस्तुति से लोगों को चौका चुकी है। चंचल ने कहा कि शुरू में लोग उसे डेढ़ गोड़ी (डेढ़ पैर वाली) बोलकर चिढ़ाते थे।