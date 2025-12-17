CLAT 2026 में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन, रायपुर के आरुष तिवारी बने स्टेट टॉपर, कई छात्रों ने मारी बाज़ी…

सफल छात्रों ने अपनी उपलब्धि का श्रेय करियर लॉयर रायपुर के शिक्षकों, बेहतर अध्ययन सामग्री और नियमित मॉक टेस्ट को दिया है। संस्थान की सेंटर हेड प्रियंका सिंह ने सभी सफल विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। CLAT 2026 के नतीजों में रायपुर के छात्रों की यह सफलता प्रदेश में विधि शिक्षा के प्रति बढ़ते रुझान और गुणवत्तापूर्ण तैयारी का प्रमाण मानी जा रही है।