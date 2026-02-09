Dhan Kharidi: महासमुंद के किसानों ने मारी बाजी, 30 हजार करोड़ से अधिक का भुगतान, देखें टॉप-10 जिलों के नाम

अजय रघुवंशी. धान खरीदी ( Dhan kharidi ) के इस सीजन में महासमुंद जिले के किसान सबसे आगे निकल गए हैं, जबकि टॉप-10 सूची में रायपुर, बिलासपुर जिले के किसानों ने भी जगह बना ली है। टॉप-10 जिलों के कुल किसानों की संख्या 13 लाख 51 हजार रही। दिलचस्प यह कि धान बेचने में अब सिर्फ ग्रामीण इलाके ही नहीं, बल्कि बड़े शहरों के अंतर्गत आने वाले किसान भी हैं। मार्कफेड से मिले आंकड़ों के अनुसार खरीफ वर्ष में अभी तक धान बेचने वाले किसानों की संख्या और खरीदी के वॉल्यूम दोनों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।