CG Cabinet Meeting: 11 फरवरी को साय कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

कैबिनेट मीटिंग में राज्य के हितों से जुड़े कई ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पॉलिसी से जुड़े फ़ैसलों, डेवलपमेंट से जुड़े प्लान और अलग-अलग डिपार्टमेंट के दिए गए प्रस्तावों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि मीटिंग में भविष्य की योजनाओं को लेकर कुछ बड़े और ज़रूरी फ़ैसले लिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद से ही कैबिनेट मीटिंग को पॉलिसी बनाने और डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए एक अहम प्लेटफ़ॉर्म माना जाता रहा है।