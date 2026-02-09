CG Cabinet Meeting: 11 फरवरी को साय कैबिनेट की अहम बैठक, कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

साय कैबिनेट की बैठक 11 फरवरी को (photo source- Patrika)
CG Sai Cabinet: छत्तीसगढ़ सरकार की एक ज़रूरी कैबिनेट मीटिंग बुधवार, 11 फरवरी को होगी। यह मीटिंग सुबह 11 बजे नवा रायपुर अटल नगर में मौजूद स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के महानदी भवन में होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे।
कैबिनेट मीटिंग में राज्य के हितों से जुड़े कई ज़रूरी मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। पॉलिसी से जुड़े फ़ैसलों, डेवलपमेंट से जुड़े प्लान और अलग-अलग डिपार्टमेंट के दिए गए प्रस्तावों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि मीटिंग में भविष्य की योजनाओं को लेकर कुछ बड़े और ज़रूरी फ़ैसले लिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद से ही कैबिनेट मीटिंग को पॉलिसी बनाने और डेवलपमेंट प्लानिंग के लिए एक अहम प्लेटफ़ॉर्म माना जाता रहा है।
CG Sai Cabinet: इन मीटिंग्स का इस्तेमाल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े फैसले लेने के लिए किया जाता है। राज्य सरकार समय-समय पर अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के प्लान्स का रिव्यू करती है और कैबिनेट मीटिंग्स के ज़रिए नई पहलों को मंज़ूरी देती है। 11 फरवरी को होने वाली मीटिंग में भी राज्य के डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम और पब्लिक वेलफेयर से जुड़े कई ज़रूरी फैसले होने की उम्मीद है।
