SIR Breaking: जिन मतदाताओं के नाम 2003 की सूची में नहीं, जारी होगा नोटिस, फिर…

SIR Breaking: जिन मतदाताओं का 2003 की सूची में नाम नहीं है, या फार्म भरने के दौरान वह अपने माता-पिता की वोटर आईडी से संबंधित जानकारी जमा नहीं कर पाए हैंं, ऐसे 1 लाख 94 हजार से अधिक मतदाताओं को अब नोटिस जारी किया जाएगा। इन सभी मतदाताओं को सी कैटेगरी में रखा गया है। मतदाता को वर्ष 2003 में स्थानीय विधानसभा क्षेत्र का निवासी होने से संबंधित प्रमाण दस्तावेज पेश करना होगा। प्रमाणिक दस्तावेज या जानकारी जमा नहीं करने वाले मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से बाहर होने का भी खतरा है। वर्तमान में सी कैटेगरी के अलावा सभी मतदाताओं के फार्म की दोबारा जांच की जा रही है। जिनकी जानकारी अधूरी है उनसे संपर्क कर फार्म को पूरा करा किया जा रहा है।