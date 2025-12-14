Stabbing in CG: थाने से कुछ ही दूरी पर बेखौफ बदमाश, कपड़ा कारोबारी भाइयों पर चाकू से हमला, आरोपी फरार

पुलिस के अनुसार, आकाश सखूजा की कपड़े की दुकान है। रात करीब 10 बजे वह अपने दोस्तों के साथ एम्स रेसीडेंसी के पास अपने दोस्त का बर्थडे मनाने गया था। इस दौरान उसके दुकान में अंशु और उसके दोस्त पहुंचे। काम करने वाले विनय तिवारी को धमकाने लगे। इस पर विनय ने आकाश को कॉल किया और घटना की जानकारी दी। उसने अंशु को समझाने की कोशिश की। इससे अंशु और उसके साथी नाराज होकर आकाश के पास पहुंचे। फिर उससे गाली-गलौज करते हुए चाकू से हमला कर दिया। इस बीच उसे बचाने आए उसके भाई विशाल पर भी ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया गया। इससे दोनों को कई जगह चोटें आई। हमले के बाद आरोपी भाग निकले।