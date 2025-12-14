राष्ट्रपति करेंगी बस्तर पंडुम 2026 का शुभारंभ, 5 जनवरी से 5 फरवरी तक एक महीने चलेगा कार्यक्रम, खर्च होंगे 27 करोड़

इस बार बस्तर पंडुम का दायरा बड़ा होने जा रहा है। बस्तर संभाग की 1885 ग्राम पंचायतें, 32 जनपद पंचायतें, 8 नगरपालिकाएं, 12 नगर पंचायतें और 1 नगर निगम इस सांस्कृतिक महोत्सव का हिस्सा बनेंगे। किसी भी राज्यस्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में इतनी व्यापक भागीदारी पहली बार देखने को मिलेगी, जिससे यह आयोजन भारत के सबसे बड़े जनजातीय सांस्कृतिक अभियानों में शामिल होने जा रहा है। महोत्सव में बस्तर की जीवंत पहचान को अभिव्यक्त करने वाली लगभग 12 पारंपरिक विधाओं को शामिल किया गया है।