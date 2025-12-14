14 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

राष्ट्रपति करेंगी बस्तर पंडुम 2026 का शुभारंभ, 5 जनवरी से 5 फरवरी तक एक महीने चलेगा कार्यक्रम, खर्च होंगे 27 करोड़

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर की जनजातीय सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर सशक्त रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से बस्तर पंडुम 2026 की तैयारियों को तीव्र गति दे दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 14, 2025

President Draupadi Murmu

President Draupadi Murmu (Photo- Wikipedia

CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर की जनजातीय सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और वैश्विक मंच पर सशक्त रूप से प्रस्तुत करने के उद्देश्य से बस्तर पंडुम 2026 की तैयारियों को तीव्र गति दे दी है। एक माह तक चलने वाला यह भव्य आयोजन 5 जनवरी से 5 फरवरी 2026 तक होगा, जिसका शुभारंभ राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का प्रस्ताव है। उच्च स्तरीय अधिकारियों के अनुसार, यह योजना अंतिम चरण में है और इसकी औपचारिक घोषणा जल्द होने की उम्मीद है।

सरकार ने इस आयोजन को केवल सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि जनजातीय परंपराओं के संरक्षण और स्थानीय समुदायों के सशक्तिकरण का विस्तृत अभियान माना है। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने अलग से विशेष बजट भी रखा है। सूत्रों के अनुसार, आयोजन पर लगभग 27 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए वित्त विभाग ने अलग शीर्ष में धनराशि प्रावधानित कर दी है।

अधिकारियों का कहना है कि यह प्रावधान आयोजन की गुणवत्ता, पैमाने और जनभागीदारी को बिल्कुल नए स्तर पर ले जाएगा। बीते वर्ष 2025 में हुए प्रथम संस्करण में 13 से 19 करोड़ रुपए खर्च हुआ था। समापन कार्यक्रम नारायणपुर में आयोजित हुआ था।

बस्तर पंडुम का बढ़ेगा दायरा

इस बार बस्तर पंडुम का दायरा बड़ा होने जा रहा है। बस्तर संभाग की 1885 ग्राम पंचायतें, 32 जनपद पंचायतें, 8 नगरपालिकाएं, 12 नगर पंचायतें और 1 नगर निगम इस सांस्कृतिक महोत्सव का हिस्सा बनेंगे। किसी भी राज्यस्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम में इतनी व्यापक भागीदारी पहली बार देखने को मिलेगी, जिससे यह आयोजन भारत के सबसे बड़े जनजातीय सांस्कृतिक अभियानों में शामिल होने जा रहा है। महोत्सव में बस्तर की जीवंत पहचान को अभिव्यक्त करने वाली लगभग 12 पारंपरिक विधाओं को शामिल किया गया है।

ये भी पढ़ें

CM साय बोले- नक्सलवाद के खात्मे के साथ बस्तर में तेजी से बढ़ रहा विकास, 403 गांवों तक पहुंचीं मूलभूत सुविधाएं
रायपुर
बस्तर में बदली विकास की तस्वीर (फोटो सोर्स- DPR)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

14 Dec 2025 09:03 am

Published on:

14 Dec 2025 09:02 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / राष्ट्रपति करेंगी बस्तर पंडुम 2026 का शुभारंभ, 5 जनवरी से 5 फरवरी तक एक महीने चलेगा कार्यक्रम, खर्च होंगे 27 करोड़

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Free में चाहिए गैस सिलेंडर, तो फटाफट करें आवेदन

गैस सिलेंडर (फोटो सोर्स- iStock)
रायपुर

403 गांवों तक पहुंचीं मूलभूत सुविधाएं, बस्तर में बदली विकास की तस्वीर

बस्तर में बदली विकास की तस्वीर (फोटो सोर्स- DPR)
रायपुर

Year Ender 2025: पहलगाम आतंकी हमला... रायपुर के कारोबारी समेत 26 की मौत, देखें पूरी रिपोर्ट

Year Ender 2025: पहलगाम आतंकी हमले से दहला देश, रायपुर के कारोबारी समेत 26 को मारी गई गोली, PM के एक्शन से लेकर सीजफायर तक पूरी रिपोर्ट
रायपुर

मौसम में बदलाव के संकेत… 14, 15, 16 दिसंबर तक ठंड से राहत, देखें ताजा अपडेट

CG Weather Update
रायपुर

छत्तीसगढ़ में 513 नए मोबाइल टावरों की मिली स्वीकृति, CM बोले- शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन को मिलेगा बल

CG News, cg hindi news
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.