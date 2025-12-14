बड़ी खुशखबरी: 25 लाख लोगों को फ्री में मिलेगा LPG कनेक्शन, फटाफट इन डॉक्यूमेंट से करें आवेदन

रायपुर जिले में वर्तमान में योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन के लिए 2500 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। वर्तमान में 10929 नए हितग्राहियों को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त भी अगर आवेदन आएंगे, तो उसे स्वीकृत किया जाएगा। योजना का लाभ उन गरीब परिवारों की महिलाओं को मिलेगा, जिनके घर में पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं है। पात्रता का निर्धारण वंचना घोषणा पत्र के आधार पर किया जाएगा, जिसका सत्यापन जिला उज्ज्वला समिति द्वारा किया जाएगा।