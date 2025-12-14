14 दिसंबर 2025,

रविवार

रायपुर

बड़ी खुशखबरी: 25 लाख लोगों को फ्री में मिलेगा LPG कनेक्शन, फटाफट इन डॉक्यूमेंट से करें आवेदन

LPG Connection: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेशभर में 25 लाख एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। रेडक्रास सभाकक्ष में ऑयल कंपनियों के अधिकारियों और जिला प्रशासन के बीच हुई बैठक के बाद निर्णय लिया गया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Dec 14, 2025

गैस सिलेंडर (फोटो सोर्स- iStock)

गैस सिलेंडर (फोटो सोर्स- iStock)

PM Ujjwala Yojana 2025: राजधानी सहित प्रदेश भर में फिर फ्री में गैस कनेक्शन दिया जाएगा। रायपुर जिले 10 हजार से अधिक गैस कनेक्शन निशुल्क बांटने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रदेशभर में 25 लाख एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। रेडक्रास सभाकक्ष में ऑयल कंपनियों के अधिकारियों और जिला प्रशासन के बीच हुई बैठक के बाद निर्णय लिया गया है। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को निशुल्क गैस कनेक्शन बांटा जाएगा।

रायपुर जिले में वर्तमान में योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन के लिए 2500 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। वर्तमान में 10929 नए हितग्राहियों को एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त भी अगर आवेदन आएंगे, तो उसे स्वीकृत किया जाएगा। योजना का लाभ उन गरीब परिवारों की महिलाओं को मिलेगा, जिनके घर में पहले से एलपीजी कनेक्शन नहीं है। पात्रता का निर्धारण वंचना घोषणा पत्र के आधार पर किया जाएगा, जिसका सत्यापन जिला उज्ज्वला समिति द्वारा किया जाएगा।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

आवेदन के लिए केवायसी फॉर्म (फोटो सहित), निवास प्रमाण, परिवार संरचना से संबंधित दस्तावेज, आवेदक व परिवार के सभी वयस्क सदस्यों का आधार नंबर, बैंक खाते का विवरण तथा वंचना घोषणा पत्र अनिवार्य होंगे। प्रवासी परिवारों के लिए स्व-घोषणा पत्र को भी मान्य किया गया है। लाभार्थी नजदीकी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप, कॉमन सर्विस सेंटर अथवा ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

योजना के तहत ये मिलेगा

योजना के तहत नए कनेक्शन के साथ लाभार्थियों को बिना डिपॉजिट का सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा होज, डोमेस्टिक गैस उपभोक्ता कार्ड तथा प्रशासनिक शुल्क से छूट दी जाएगी। इसके साथ ही ऑयल कंपनियों द्वारा निशुल्क गैस चूल्हा और पहला रिफिल भी दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई 2016 में की गई थी। अब तक इसके तहत देशभर में 10.33 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।

ढाई हजार आवेदन स्वीकृत हो चुके

जिला खाद्य नियंत्रक भूपेंद्र मिश्रा का कहना है कि ऑयल कंपनियों के साथ बैठक के बाद निर्णय लिया गया है। योजना के तहत जरूरतमंद हितग्राहियों को निशुल्क गैस कनेक्शन दिया जाएगा। अब तक रायपुर के 2500 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Updated on:

14 Dec 2025 09:40 am

Published on:

14 Dec 2025 09:39 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बड़ी खुशखबरी: 25 लाख लोगों को फ्री में मिलेगा LPG कनेक्शन, फटाफट इन डॉक्यूमेंट से करें आवेदन

