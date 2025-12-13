छत्तीसगढ़ में 513 नए मोबाइल टावरों की मिली स्वीकृति, CM बोले- शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय समावेशन को मिलेगा बल

CG News: डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में बीएसएनएल के माध्यम से 513 नए 4G मोबाइल टावर स्थापित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए इसे नक्सल प्रभावित और दूरस्थ अंचलों में शांति, सुरक्षा और विकास के साझा प्रयासों का महत्वपूर्ण प्रतिफल बताया है।