पहली बार… रविवार के दिन शुरू हुआ विधानसभा का विशेष सत्र, वित्त मंत्री ने पेश किया छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047

CG Vidhan Sabha: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। विशेष सत्र में सदन में छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा सदन में छत्तीसगढ़ अंजोरा विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 प्रस्तुत कर कहा कि, 2047 दीर्घकालीन के साथ लघु और मध्य कालीन लक्ष्य। छत्तीसगढ़ की GDP 5 लाख 67 हजार करोड़ रु है। 2047 में छग की GDP 74 लाख करोड़ रु होगी। UPA सरकार में देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी। आज देश की अर्थव्यवस्था 4वें नंबर पर है।