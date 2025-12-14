पहली बार… रविवार के दिन शुरू हुआ विधानसभा का विशेष सत्र, वित्त मंत्री ने पेश किया छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047

छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही जारी ( Photo - DPR Chhattisgarh )
CG Vidhan Sabha: छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया। विशेष सत्र में सदन में छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर चर्चा हो रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी विधानसभा सदन में छत्तीसगढ़ अंजोरा विजन डॉक्यूमेंट 2047 पर चर्चा कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने विजन डॉक्यूमेंट 2047 प्रस्तुत कर कहा कि, 2047 दीर्घकालीन के साथ लघु और मध्य कालीन लक्ष्य। छत्तीसगढ़ की GDP 5 लाख 67 हजार करोड़ रु है। 2047 में छग की GDP 74 लाख करोड़ रु होगी। UPA सरकार में देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी। आज देश की अर्थव्यवस्था 4वें नंबर पर है।
14 दिसंबर से शुरू हुआ ये सत्र 17 दिसंबर तक यानी चार दिन चलेगा। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आयोजन नवा रायपुर में निर्मित छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में हो रहा है। खास बात यह है कि ये सत्र पूरी तरह से पेपरलेस होगा। वहीं दूसरी ओर विशेष सत्र में प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण जैसे विषयों पर चर्चा नहीं होगी। इससे नाराज विपक्ष ने बहिष्कार किया है।
कांग्रेस विधायक दल ने विजन 2047 पर होने वाले विशेष सत्र का बहिष्कार किया है। यह निर्णय कांग्रेस विधायक दल की बैठक में लिया गया है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि विजन 2047 के नाम पर झूठ बोलने और मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का काम किया जाएगा। इस दिन प्रश्नकाल भी नहीं होगा।
राज्य निर्माण के बाद विधानसभा का पहला सत्र 14 दिसम्बर को राजकुमार कॉलेज के जशपुर हॉल में लगा था। इससे रविवार के दिन 14 दिसम्बर का विशेष सत्र रखा गया था। इसमें 2047 में छत्तीसगढ़ कैसा हो, इस पर चर्चा होनी थी। हालांकि विपक्ष का कहना है कि सरकार वर्तमान मुद्दों पर चर्चा करें।
25 साल के इतिहास में पहली रविवार के दिन विधानसभा का विशेष सत्र
नए विधानसभा भवन में पहला सत्र 14 दिसंबर
पहली बार सीएम समेत 14 मंत्री सवालों का जवाब देंगे। इसमें तीन मंत्री पहली बार सवाल जवाब करेंगे।
पहले सत्र में पूरा दिन विपक्ष मौजूद नहीं रहेगा।
