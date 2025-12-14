विधानसभा के विशेष सत्र में घुस आई बिल्ली, म्याऊं-म्याऊं सुनकर हैरान रह गए मंत्री-विधायक

सदन में ‘विजन 2047’ को लेकर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि यह दस्तावेज विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक मजबूत और स्पष्ट रोडमैप है। इसे तैयार करने में समाज के हर वर्ग से सुझाव लिए गए हैं और करीब एक लाख लोगों की राय इसमें शामिल की गई है। उन्होंने कहा कि भारत युवा आबादी वाला देश है और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण जरूरी है। चौधरी ने यह भी बताया कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वर्ष 2047 तक इसके 64 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को विकास के व्यापक अवसर मिलेंगे।