रायपुर

विधानसभा के विशेष सत्र में घुस आई बिल्ली, म्याऊं-म्याऊं सुनकर हैरान रह गए मंत्री-विधायक

CG Vidhan Sabha: सत्र के दौरान अचानक एक बिल्ली सदन के भीतर आ गई और उसकी आवाज गूंजने लगी। यह घटना उस समय हुई, जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ‘विजन डॉक्यूमेंट’ पर अपनी बात रख रहे थे..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 14, 2025

cg new vidhan sabha Bhawan

छत्तीसगढ़ विधानसभा ( Photo - Patrika )

CG Vidhan Sabha: छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में एक अनोखा वाकया देखने को मिला, जिसने कुछ पल के लिए सभी का ध्यान कार्यवाही से हटा दिया। दरअसल, सत्र के दौरान अचानक एक बिल्ली सदन के भीतर आ गई और उसकी आवाज गूंजने लगी। यह घटना उस समय हुई, जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी ‘विजन डॉक्यूमेंट’ पर अपनी बात रख रहे थे।

CG Vidhan Sabha: स्पीकर से लेकर मंत्री, विधायक हैरान

तभी सत्ता पक्ष की दीर्घा के ऊपर से अचानक आवाज सुनाई दी। पहले तो भाजपा विधायकों को लगा कि किसी का मोबाइल रिंग कर रहा है, लेकिन जब आवाज दोबारा आई तो सभी चौंक गए। स्पीकर से लेकर मंत्री, विधायक और अधिकारी तक छत की ओर देखने लगे। जैसे-जैसे वित्त मंत्री का संबोधन आगे बढ़ रहा था, बिल्ली की आवाज भी बार-बार सुनाई दे रही थी। इस दृश्य को देखकर कृषि मंत्री रामविचार नेताम भी मुस्कुरा उठे और उन्होंने वित्त मंत्री की ओर देखकर हल्के-फुल्के अंदाज में प्रतिक्रिया दी। माना जा रहा है कि बिल्ली भटकते हुए विधानसभा भवन के भीतर पहुंच गई थी।

कांग्रेस पर वित्त मंत्री की तीखी प्र​तिक्रिया

गौरतलब है कि रविवार से शुरू हुए इस शीतकालीन सत्र का आयोजन नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन में किया जा रहा है। यह इस नए भवन में आयोजित होने वाला पहला सत्र है। पहले ही दिन कांग्रेस ने सत्र का बहिष्कार किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि कांग्रेस अब डूबती हुई नाव जैसी हो चुकी है और उसका भविष्य तय है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पूरी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

‘विजन 2047’ में एक लाख लोगों की राय शाामिल

सदन में ‘विजन 2047’ को लेकर चर्चा करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि यह दस्तावेज विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक मजबूत और स्पष्ट रोडमैप है। इसे तैयार करने में समाज के हर वर्ग से सुझाव लिए गए हैं और करीब एक लाख लोगों की राय इसमें शामिल की गई है। उन्होंने कहा कि भारत युवा आबादी वाला देश है और भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए स्पष्ट दृष्टिकोण जरूरी है। चौधरी ने यह भी बताया कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वर्ष 2047 तक इसके 64 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को विकास के व्यापक अवसर मिलेंगे।

