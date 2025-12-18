18 दिसंबर 2025,

रायपुर

Mega Health Camp 2025: छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा हेल्थ कैंप, रायपुर में 5 दिन तक मिलेगा निःशुल्क इलाज

Mega Health Camp 2025: 18 से 22 दिसंबर तक चलने वाले इस शिविर में देशभर के विख्यात डॉक्टरों द्वारा आम जनता को निःशुल्क इलाज और परामर्श की सुविधा दी जा रही है।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 18, 2025

रायपुर में मेगा हेल्थ कैंप–2025 का शुभारंभ (photo source- Patrika)

रायपुर में मेगा हेल्थ कैंप–2025 का शुभारंभ (photo source- Patrika)

Mega Health Camp 2025: राजधानी रायपुर में गुरु घासीदास जयंती के अवसर पर मेगा हेल्थ कैंप–2025 का भव्य शुभारंभ किया गया। 18 से 22 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले इस विशेष स्वास्थ्य शिविर में आम नागरिकों को निःशुल्क इलाज और परामर्श की सुविधा मिलेगी। यह कैंप आयुर्वेदिक कॉलेज परिसर में रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहेगा।

आयोजकों के अनुसार, मेगा हेल्थ कैंप–2025 छत्तीसगढ़ का अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य शिविर होगा, जिसमें देशभर से आए विख्यात और अनुभवी डॉक्टर अपनी सेवाएं देंगे। शिविर का उद्देश्य आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना और गंभीर बीमारियों की समय रहते जांच व उपचार सुनिश्चित करना है।

Mega Health Camp 2025: 18 हजार से अधिक लोगों का हुआ रजिस्ट्रेशन

इस पांच-दिवसीय मेगा हेल्थ कैंपेन में, देश भर के जाने-माने स्पेशलिस्ट डॉक्टर और छत्तीसगढ़ के बड़े अस्पतालों के डॉक्टर मुफ्त मेडिकल सर्विस देंगे। आयोजकों के अनुसार, मेगा हेल्थ कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चल रहा है, और 18,000 से ज़्यादा लोग पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं।

हेल्थ कैंप के आयोजक राजेश मूणत (विधायक, पश्चिम) ने कहा कि इस इवेंट का मुख्य मकसद मरीजों को डायग्नोसिस से लेकर इलाज तक, सभी सुविधाएं एक ही छत के नीचे देना है। आमतौर पर, मरीजों को हर छोटी-मोटी चीज़ के लिए अलग-अलग जगहों पर जाना पड़ता है।

लेकिन कैंप में सिलसिलेवार तरीके से मरीजों की जांच से लेक इलाज तक प्रबंध किया गया है। लगभग 8 से 10 हजार मरीजों के रोज चेकअप का इंतजाम किया है। देश के श्रेष्ठ डॉक्टरों और प्रदेश के नामचीन अस्पतालों के डॉक्टर कैंप में अपनी सर्विस देंगे। बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर को देखते हुए इस बार दिल्ली से विशेष मशीन और टीम बुलाई गई। किसी महिला को समस्या होने तत्काल इलाज उपलब्ध कराया जाएगा।

विधायक ने जनता से की अपील

विधायक राजेश मूणत ने मेगा हेल्थ कैंप के बारे में लोगों से अपील की, और उनसे अपने परिवार और अपनी सेहत को प्राथमिकता देने और कैंप में आने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कैंप में आने वालों से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, और ज़ोर देकर कहा कि यह पूरी तरह से मुफ़्त है।

