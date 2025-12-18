Guru Ghasidas Jayanti 2025: गुरु घासीदास जयंती पर CM साय का संदेश, कहा- मनखे-मनखे एक समान मानवता की अमर धरोहर

उन्होंने कहा कि बाबा गुरु घासीदास के उपदेश और जीवन आचरण समाज को सत्य, अहिंसा, समानता और सामाजिक समरसता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। उनका कालजयी संदेश “मनखे-मनखे एक समान” मात्र कथन नहीं, बल्कि मानवता को एक सूत्र में पिरोने वाला ऐसा दर्शन है, जो समतामूलक, न्यायसंगत और भेदभावमुक्त समाज की आधारशिला रखता है।