CG Flight News: छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों को झटका, इन रूट की फ्लाइट पूरी तरह की गई बंद

CG Flight News: रायपुर और जगदलपुर के बीच चल रही फ्लाइट सेवाएं अब बंद हो गई हैं। यात्रियों की कमी और घाटे के कारण तीन एयरलाइन कंपनियों ने रायपुर-जगदलपुर रूट पर अपनी उड़ानें रोकने का फैसला लिया। इससे यात्रियों के लिए हवाई यात्रा के विकल्प सीमित हो गए हैं। इससे पहले बिलासपुर-अंबिकापुर रूट भी कम यात्री होने और घाटे के कारण ग्राउंड हो चुका है।
अब छत्तीसगढ़ में प्रमुख शहरों के बीच हवाई संपर्क काफी प्रभावित हो गया है। राज्य सरकार की हवाई संपर्क योजना, जिसका उद्देश्य शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों के बीच तेज और सुरक्षित हवाई यात्रा सुनिश्चित करना था, इस फैसले के बाद चुनौतियों का सामना कर रही है।
हवाई सेवाएं बंद होने के कारण यात्रियों को अब लंबा सफर सड़क मार्ग से ही तय करना होगा। रायपुर से जगदलपुर की दूरी लगभग 300 किलोमीटर है, जिसे अब सड़क मार्ग से तय करने में कई घंटे लगेंगे। यात्रियों और व्यापारिक लोगों को इसका प्रत्यक्ष असर महसूस होगा।
एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि कम यात्री होने के कारण रूट घाटे में चल रहा था। इस स्थिति में सेवाएं जारी रखना व्यावसायिक दृष्टि से संभव नहीं था। एयरलाइन कंपनियों के इस निर्णय से स्थानीय पर्यटन, व्यवसाय और सरकारी योजनाओं पर भी असर पड़ेगा। राज्य सरकार ने कहा है कि हवाई संपर्क को बेहतर बनाने और यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए जल्द ही नए उपायों पर काम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल, रायपुर-जगदलपुर और बिलासपुर-अंबिकापुर रूट पर हवाई यात्रा का विकल्प उपलब्ध नहीं है।
