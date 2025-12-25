CG Flight News: छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों को झटका, इन रूट की फ्लाइट पूरी तरह की गई बंद

एयरलाइन कंपनियों का कहना है कि कम यात्री होने के कारण रूट घाटे में चल रहा था। इस स्थिति में सेवाएं जारी रखना व्यावसायिक दृष्टि से संभव नहीं था। एयरलाइन कंपनियों के इस निर्णय से स्थानीय पर्यटन, व्यवसाय और सरकारी योजनाओं पर भी असर पड़ेगा। राज्य सरकार ने कहा है कि हवाई संपर्क को बेहतर बनाने और यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिए जल्द ही नए उपायों पर काम किया जाएगा। लेकिन फिलहाल, रायपुर-जगदलपुर और बिलासपुर-अंबिकापुर रूट पर हवाई यात्रा का विकल्प उपलब्ध नहीं है।