Bank Fraud: एक्सिस बैंक के खाताधारकों के करोड़ों रुपए डूबे! कर्मचारी ने ही ग्राहकों को लगाया चूना

ऐसे ही एक पीड़ित से पत्रिका टीम ने चर्चा कर सच्चाई जानने का प्रयास किया। बैंक के कर्मचारियों के द्वारा मानवता को दरकिनार कर आरोपी के द्वारा मां के खाते में रकम डाल कर करोड़ों रुपए हजम किया गया है। टिकरापारा निवासी जनपद से रिटायर्ड सचिव के पुत्र ने बताया कि उसके पापा ने अपने जीवन भर की कमाई के पैसे को बड़े व छोटे बेटों में बांट दिया था। छोटे भाई के नाम से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कि एक व दो लाख की दो पॉलिसी करवाई गई। जिसमें 3 वर्षों में 9 लाख जमा करना था। पापा व भाई ने इन पैसों को जमा भी कर दिया।