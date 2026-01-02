CG Accident: नए साल की पार्टी मनाकर लौट रहे ITI स्टूडेंट्स की मौत, पिकनिक मनाकर लौटने के दौरान हुआ हादसा

पिकनिक मनाकर लौटने के दौरान हुआ हादसा (Photo Patrika)
CG Accident: छत्तीसगढ़ के मोहला अंबागढ़ चौकी के ग्रम मेटेपार से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जिले में दो दिन से ब्रेकडाउन अवस्था में खड़ी 14 चकका के ट्रक मे मोहला विकासखंड के ग्राम कंदाडी निवासी दो आईटीआई के छात्र घर वापसी के दौरान जा घुसे।
इस दर्दनाक हादसे में घटनास्थल पर ही दोनों युवकों की अकाल मौत हो गई। बताया गया कि दोनों छात्र मोहला आईटीआई के छात्र हैं जो खरखरा बांध से पिकनिक मना कर वापस लौट रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार लगभग शाम 7:30 बजे मेटेपार गांव मे बीते दो दिनों से भिलाई से सरिया लेकर हैदराबाद के लिए निकली 14 चक्का की ट्रक सीजी 07 b07968 इंजन का हेड खराब होने के कारण ब्रेकडाउन अवस्था में सड़क पर खड़ी हुई थी।
इधर मोहला विकासखंड के ग्राम कंदाडी निवासी मोहला आईटीआई के दो छात्र सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 08 ए एच 4943 से उक्त खड़ी ट्रक में जा घुसे। इस हादसे में दोनों युवाओं कि घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना उपरांत मृतक के रूप में सेवन चिराम पिता जयसिंग चिराम उम्र 22 वर्ष जाति हल्बा, फकीर खरे पिता नंदकुमार खरे उम्र 22 साल निवासी कंदाडी के रूप में हुई है।
दोनों युवक गांव से खरखरा बांध पिकनिक के लिए निकले हुए थे वापसी के दौरान तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सवार मेटेपार गांव में खडी ट्रक में जा घुसे इस हादसे मे घटना स्थल पर ही दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी अश्वनी राठौर की टीम मौके पर पहुंचकर दोनों युवाओं के शव को घटना स्थल से उठाकर अंबागढ़ चौकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाते हुए परिजनों को खबर किया।
