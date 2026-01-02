CG Accident: नए साल की पार्टी मनाकर लौट रहे ITI स्टूडेंट्स की मौत, पिकनिक मनाकर लौटने के दौरान हुआ हादसा

इस दर्दनाक हादसे में घटनास्थल पर ही दोनों युवकों की अकाल मौत हो गई। बताया गया कि दोनों छात्र मोहला आईटीआई के छात्र हैं जो खरखरा बांध से पिकनिक मना कर वापस लौट रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार लगभग शाम 7:30 बजे मेटेपार गांव मे बीते दो दिनों से भिलाई से सरिया लेकर हैदराबाद के लिए निकली 14 चक्का की ट्रक सीजी 07 b07968 इंजन का हेड खराब होने के कारण ब्रेकडाउन अवस्था में सड़क पर खड़ी हुई थी।