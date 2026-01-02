Road Accident: नया साल लगने से पहले हुआ हादसा, बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत, अन्य गंभीर

टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और तीनों युवक सडक़ पर जा गिरे। गणेश राम मंडावी को सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथी गीतेश कुमार को अस्पताल ले जाते रास्ते में दम तोडऩा पड़ा। वहीं, प्रथम पल्लीवार भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगडऩे पर रायपुर रेफर कर दिया गया। छुरिया चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे की मुख्य वजह लग रही है।