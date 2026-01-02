2 जनवरी 2026,

राजनंदगांव

Road Accident: नया साल लगने से पहले हुआ हादसा, बाइक की टक्कर में दो युवकों की मौत, अन्य गंभीर

Road Accident: साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर की रात जिले में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। छुरिया-चिचोला रोड पर घोघरा नाला के पास दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई।

Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Jan 02, 2026

Road-accident

सड़क हादसा। पत्रिका फाइल फोटो

Road Accident: साल के अंतिम दिन यानी 31 दिसंबर की रात जिले में रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। छुरिया-चिचोला रोड पर घोघरा नाला के पास दो तेज रफ्तार बाइकों की आमने-सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दिल दहला देने वाली घटना में एक युवक की मौके पर और अस्पताल ले जाते समय दूसरे युवक की मौत हो गई, जबकि तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

जानें कैसे हुआ हादसा

पुलिस के अनुसार, हादसे का शिकार हुए युवक चिचोला क्षेत्र के भंडारपुर गांव निवासी गणेश राम मंडावी और गीतेश कुमार थे। दोनों मातेखेड़ा गांव की एक कंपनी में काम करते थे। 31 दिसंबर को छुट्टी मिलने पर वे अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान विपरीत दिशा से आ रही बाइक, जिस पर छुरिया निवासी प्रथम पल्लीवार सवार था, ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भयानक थी कि दोनों बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और तीनों युवक सडक़ पर जा गिरे। गणेश राम मंडावी को सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। उनके साथी गीतेश कुमार को अस्पताल ले जाते रास्ते में दम तोडऩा पड़ा। वहीं, प्रथम पल्लीवार भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें पहले राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगडऩे पर रायपुर रेफर कर दिया गया। छुरिया चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मर्ग कायम कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि तेज रफ्तार और लापरवाही हादसे की मुख्य वजह लग रही है।

