सनातन हवा में तैर रहा, अध्यात्म पीछे छूट गया… चाय वाले बाबा का तीखा बयान, धीरेंद्र शास्त्री को लेकर कही बड़ी ये बात…

पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बागेश्वर धाम सरकार) को लेकर आचार्य नरेंद्र नयन शास्त्री ने साफ कहा कि उनकी नजर में वे केवल कथावाचक हैं, ज्योतिषी नहीं। उन्होंने चमत्कार और ज्योतिष के अंतर को स्पष्ट करते हुए कहा कि चावल देखकर भविष्य बताना सिद्धि और सनातन परंपरा का हिस्सा है, जो सदियों से चली आ रही है। उन्होंने कहा, “चमत्कार कुछ और होता है, जबकि ज्योतिष एक शास्त्र है।”