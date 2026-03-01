Naxal Surrender: नक्सलवाद के खात्मे की उलटी गिनती शुरू, 68 लाख के इनामी 17 माओवादियों ने किया सरेंडर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को नक्सलमुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि 31 मार्च 2026 तक इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले एक वर्ष में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान में उल्लेखनीय सफलता मिली है। इस दौरान 287 नक्सली मारे गए, 1,000 को गिरफ्तार किया गया और 837 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया।