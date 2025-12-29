कथावाचक विवाद में बयान से सियासी तूफान… अयोध्या के महंत ने भूपेश बघेल को बताया रावण

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर अयोध्या के महंत ने तीखा हमला बोला है। महंत ने भूपेश बघेल के बारे में कहा कि उनकी भाषा, भाव और कार्यशैली सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। महंत का कहना है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री से इस तरह की ओछी और मर्यादाहीन टिप्पणी की अपेक्षा नहीं की जा सकती, विशेषकर तब जब वे स्वयं महात्मा गांधी की विचारधारा का दावा करने वाली पार्टी से आते हों। अपने बयान में महंत ने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण एक ब्राह्मण और विद्वान था, भगवान शिव का उपासक था, लेकिन उसके कर्म सनातन संस्कृति के विनाश की ओर थे।