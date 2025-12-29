29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

कथावाचक विवाद में बयान से सियासी तूफान… अयोध्या के महंत ने भूपेश बघेल को बताया रावण

Bhupesh Baghel Controversy: कथावाचकों पर टिप्पणी के विवाद के बीच अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भिलाई की हनुमान कथा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को रावण बताया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 29, 2025

अयोध्या के महंत ने भूपेश को बताया रावण (photo source- Patrika)

अयोध्या के महंत ने भूपेश को बताया रावण (photo source- Patrika)

Bhupesh Baghel Controversy: कथावाचकों पर विवादित कमेंट्स का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। रविवार को भिलाई में हुई हनुमान कथा में शामिल हुए अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने भूपेश बघेल को रावण कहा। भूपेश के इस दावे पर कि वह संतों के परिवार से हैं, महंत ने कहा, "भूपेश बघेल दावा करते हैं कि उनके परिवार में पांच संत थे। लेकिन रावण किसके बेटे थे? वह भी एक संत के बेटे थे। भूपेश असल में रावण का ही दूसरा अवतार हैं।"

Bhupesh Baghel Controversy: भूपेश की भाषा और कार्यशैली सनातन के विरुद्ध: महंत

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर अयोध्या के महंत ने तीखा हमला बोला है। महंत ने भूपेश बघेल के बारे में कहा कि उनकी भाषा, भाव और कार्यशैली सनातन संस्कृति के विरुद्ध है। महंत का कहना है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री से इस तरह की ओछी और मर्यादाहीन टिप्पणी की अपेक्षा नहीं की जा सकती, विशेषकर तब जब वे स्वयं महात्मा गांधी की विचारधारा का दावा करने वाली पार्टी से आते हों। अपने बयान में महंत ने रावण का उदाहरण देते हुए कहा कि रावण एक ब्राह्मण और विद्वान था, भगवान शिव का उपासक था, लेकिन उसके कर्म सनातन संस्कृति के विनाश की ओर थे।

लाखों सनातनियों की आस्था का अपमान

महंत ने कहा कि संतों और धार्मिक कथावाचकों पर टिप्पणी करना न केवल साधु-संतों का अपमान है, बल्कि यह लाखों सनातनियों की आस्था पर सीधा कुठाराघात है। उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर धाम और पं. प्रदीप मिश्रा जैसे संतों को बीजेपी का एजेंट बताना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। संतों का कार्य किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, बल्कि समाज के पीड़ित, दुखी और परेशान लोगों के कल्याण के लिए होता है। महंत ने सवाल उठाया कि क्या किसी के जीवन के कष्ट दूर करना किसी राजनीतिक पार्टी का काम है?

महात्मा गांधी ने की थी रामराज्य की परिकल्पना

Bhupesh Baghel Controversy: महंत ने महात्मा गांधी का उल्लेख करते हुए कहा कि गांधी ने रामराज्य की परिकल्पना की थी। अगर कांग्रेस पार्टी वास्तव में गांधी के विचारों को मानती है, तो फिर सनातन परंपरा और संतों के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कैसे उचित ठहराई जा सकती है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस आज जिन विचारों के कारण समाप्ति की ओर बढ़ रही है, उनमें ऐसे ही बयान प्रमुख कारण हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

29 Dec 2025 02:21 pm

Published on:

29 Dec 2025 02:20 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / कथावाचक विवाद में बयान से सियासी तूफान… अयोध्या के महंत ने भूपेश बघेल को बताया रावण

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Year Ender 2025: मंत्रिमंडल विस्तार ने चौंकाया, राज्योत्सव के साथ मिली कई बड़ी सौगातें, फैसलों ने दिया झटका

Chhattisgarh Political Year ender 2025
रायपुर

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 755 किसानों को दी बड़ी सौगात, इस योजना से बदली तस्वीर

CG News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 755 किसानों को दी बड़ी सौगात, इस योजना से बदली तस्वीर
रायपुर

ED चार्जशीट से मचा हड़कंप! 31 अफसरों के बैंक खाते सीज, डिप्टी कमिश्नर पर लटकी निलंबन की तलवार

31 अफसरों के बैंक खाते सीज (photo source- Patrika)
रायपुर

CG News: जशपुर जिले के शासकीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने नई पहल, एसईसीएल एवं ईडीसीआईएल के बीच हुआ एमओयू

CG News: जशपुर जिले के शासकीय विद्यालयों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने नई पहल, एसईसीएल एवं ईडीसीआईएल के बीच हुआ एमओयू
रायपुर

भारत माला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला! ED ने रायपुर और महासमुंद में 9 ठिकानों पर मारी रेड, मचा हड़कंप

छत्तीसगढ़ में ED की बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.