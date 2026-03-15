छत्तीसगढ़ में LPG गैस सिलेंडर की किल्लत बढ़ी! मांग 2500 की… सप्लाई सिर्फ 500 तक सिमटी

LPG Cylinder Crises: छत्तीसगढ़ के रायपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़े तनाव का असर अब छत्तीसगढ़ के आम लोगों की रसोई तक पहुंचने लगा है। एलपीजी गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रभावित होने के कारण तेल कंपनियों ने गैस एजेंसियों को मिलने वाली सप्लाई पर 20 से 25 प्रतिशत तक का कोटा तय कर दिया है। इसके चलते अब गैस सिलेंडरों की आपूर्ति मांग के अनुसार नहीं, बल्कि निर्धारित कोटे के आधार पर की जा रही है।