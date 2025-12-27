27 दिसंबर 2025,

शनिवार

रायपुर

टीआई प्रणाम विवाद के बीच धीरेंद्र शास्त्री पर भूपेश बघेल का हमला, शास्त्रार्थ की दी खुली चुनौती

Bhupesh vs Dhirendra Shastri: बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 27, 2025

भूपेश ने पंडित शास्त्री को शास्त्रार्थ की दी चुनौती (photo source- Patrika)

भूपेश ने पंडित शास्त्री को शास्त्रार्थ की दी चुनौती (photo source- Patrika)

Bhupesh vs Dhirendra Shastri: वर्दी पहने थानेदार द्वारा टोपी-जूते उतारकर बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री को एयरपोर्ट में प्रणाम करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इसको लेकर तरह-तरह के सवाल हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पंडित धीरेंद्र शास्त्री और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है।

पिछले दिन बघेल ने पंडित शास्त्री पर अंध विश्वास फैलाने जैसे आरोप लगाए थे। इसके जवाब में उन्होंने बघेल को देश छोड़कर जाने की सलाह दी थी। अब शुक्रवार को बघेल ने पंडित शास्त्री को शास्त्रार्थ करने की चुनौती दी।

Bhupesh vs Dhirendra Shastri: बघेल ने धीरेंद्र शास्त्री को दी खुली चुनौती

बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं, यही उनका धंधा है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े महापुरुष हैं, वे हमारे मठ-मंदिरों में बैठे साधु-महात्माओं के साथ शास्त्रार्थ कर के दिखाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जब धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पढ़ रहे हैं। वो हमें सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है? मेरे ससुराल में ही 5 साधु हैं, इनके तरह ढोंगी नहीं हैं।

बघेल ने धीरेंद्र शास्त्री पर कसा तंज

Bhupesh vs Dhirendra Shastri: बघेल ने आगे कहा कि हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से कथावाचक हैं वे लोग बहुत मुश्किल से अपना आश्रम या घर चला पा रहे हैं। भगवत भजन करते हैं और भक्ति-ज्ञान के बारे में बताते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े कथावाचक पवन दीवान रहे हैं, उनके आश्रम के हालात देख लीजिए।

वो मंत्री, सांसद और विधायक भी रहे हैं, जिंदगी भर कथावाचन किया, उनकी स्थिति देख लो और दूसरी तरफ धीरेंद्र शास्त्री और प्रदीप मिश्रा की स्थिति देख लो। सरकारी विमान में घूम रहे हैं। बड़े-बड़े हॉस्पिटल खोल रहे हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं, करोड़ों-अरबों के मालिक बन गए हैं। जब इनके झाड़-फूंक से, दिव्य दरबार से लोग ठीक हो रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज, अस्पताल क्यों खोल रहे हैं?

Published on:

27 Dec 2025 08:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / टीआई प्रणाम विवाद के बीच धीरेंद्र शास्त्री पर भूपेश बघेल का हमला, शास्त्रार्थ की दी खुली चुनौती

