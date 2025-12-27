टीआई प्रणाम विवाद के बीच धीरेंद्र शास्त्री पर भूपेश बघेल का हमला, शास्त्रार्थ की दी खुली चुनौती

बघेल ने रायपुर एयरपोर्ट में पत्रकारों से चर्चा करते हुए आरोप लगाया कि धीरेन्द्र शास्त्री भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं, यही उनका धंधा है। मैं उन्हें चुनौती देता हूं, हमारे छत्तीसगढ़ में बड़े महापुरुष हैं, वे हमारे मठ-मंदिरों में बैठे साधु-महात्माओं के साथ शास्त्रार्थ कर के दिखाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जब धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म नहीं हुआ था तब से हम हनुमान चालीसा, बजरंग बाण पढ़ रहे हैं। वो हमें सिखाएंगे सनातन धर्म क्या है? मेरे ससुराल में ही 5 साधु हैं, इनके तरह ढोंगी नहीं हैं।