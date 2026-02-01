SIR: एसआईआर- सुनवाई और सत्यापन का अंतिम दिन खत्म, अब नाम जुड़वाने भरना होगा फॉर्म-6

अब निर्वाचन की ओर से 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। इसमें क्लीयर होगी कि किन-किन मतदाताओं का नाम सूची में काटा गया है।इसके बाद जिन भी मतदाताओं को सूची में नाम जुड़वाना होगा, उन्हें फॉर्म-6 भरना होगा। इसके साथ ही 2003 से पहले की निर्धारित 13 दस्तावेजों में एक दस्तावेज जमा करना होगा। जिसका सत्यापन करने के बाद मतदाता सूची में नाम जोड़ा जाएगा।