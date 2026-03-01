युद्ध का साइड इफेक्ट: सिलेंडर संकटकाल में यह बना बेहतर विकल्प

सिलेंडर संकटकाल से जूझ रहे छत्तीसगढ़ में इंडक्शन बेहतर विकल्प बन सकता है। इसके लिए जरूरत है सोलर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रयास करे। जनता को सब्सिडी के साथ ही अन्य सुविधाएं मुहैया कराए और इंडक्शन पर भी लगने वाले टैक्स आदि में छूट दे। अगर सरकार सकारात्मक कदम उठाए तो अचानक आने वाले एलपीजी संकट से जूझना नहीं पड़ेगा और सिलेंडर संकटकाल में इंडक्शन बाजी पलट सकता है।

सिलेंडर की किल्लत के बीच कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के छत्तीसगढ़ चैप्टर के पदाधिकारी विजय गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हाइब्रिड इंडक्शन मॉडल को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है। साथ ही कहा है कि यदि इंडक्शन पर 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाए और सोलर ऊर्जा के साथ बिजली आधारित कुकिंग को प्रोत्साहित किया जाए तो एलपीजी की मांग में करीब 50 प्रतिशत तक कमी आ सकती है।