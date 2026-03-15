15 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

रायपुर रेलवे स्टेशन के होटल में देर रात बवाल, लड़कियों पर कमेंट को लेकर दो गुट भिड़े, लात-घूसे और कुर्सियों से हमला

Crime News: रायपुर रेलवे स्टेशन स्थित कैफे लाइट होटल में शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Mar 15, 2026

रेलवे स्टेशन के कैफे लाइट होटल में दो गुटों में मारपीट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

रेलवे स्टेशन के कैफे लाइट होटल में दो गुटों में मारपीट (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Crime News: रायपुर रेलवे स्टेशन स्थित कैफे लाइट होटल में शुक्रवार देर रात करीब 1:30 बजे दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में 5 से 6 युवक आपस में लात-घूसे चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारपीट के दौरान युवकों ने होटल की कुर्सियां भी एक-दूसरे पर फेंकीं, जिससे होटल में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

जानें पूरा मामला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक हाथापाई होती रही। इस दौरान कुछ युवकों के कपड़े भी फट गए। घटना के वक्त होटल में मौजूद अन्य लोग भी घबरा गए और स्थिति को संभालने की कोशिश करते नजर आए। हालांकि, मारपीट के दौरान मौके पर न तो जीआरपी का कोई जवान पहुंचा और न ही आरपीएफ की टीम वहां मौजूद थी।

लड़कियों पर कमेंट को लेकर हुई मारपीट

बताया जा रहा है कि यह विवाद लड़कियों पर कमेंट करने को लेकर शुरू हुआ। जीआरपी के अनुसार एक गुट द्वारा की गई टिप्पणी से नाराज होकर दूसरे गुट के युवकों ने विरोध किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते यह बहस मारपीट में बदल गई। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान कुछ युवक शराब के नशे में भी थे, जिससे विवाद और ज्यादा बढ़ गया।

घटना का वीडियो किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन से बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि युवक एक-दूसरे पर कुर्सियां फेंकते हुए और लात-घूसे मारते हुए नजर आ रहे हैं।

होटल में मारपीट की जानकारी मिली है, अबतक किसी भी गुट ने एफआईआर नहीं कराई है। होटल मैनेजर द्वारा भी अब तक शिकायत नहीं की गई है। इसलिए मैनेजर को बुलाया गया है। इस मामले की जांच की जा रही है। - भूपेंद्र राठौर, जीआरपी प्रभारी, रायपुर

ये भी पढ़ें

CG Crime News: मीटिंग के नाम पर लॉज में बुलाया, फिर बदमाश ने की हैवानियत की सारी हदें पार.. महिला के शरीर पर मिले नाखून के निशान
भिलाई
rape: फाइल फोटो पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Mar 2026 01:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / रायपुर रेलवे स्टेशन के होटल में देर रात बवाल, लड़कियों पर कमेंट को लेकर दो गुट भिड़े, लात-घूसे और कुर्सियों से हमला

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

12.5 करोड़ की जीएसटी चोरी का मास्टरमाइंड अमन सिंह गिरफ्तार, डीजीजीआई की छापेमारी में मिले दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

मास्टरमाइंड अमन सिंह गिरफ्तार (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायपुर

कथावाचक का 15 लाख बकाया का आरोप, मंत्री बोले- विभाग ने आवेदन खारिज किया, विधानसभा के बाहर आत्मदाह की चेतावनी

Minister Rajesh Agrawal
रायपुर

बड़ी खुशखबरी: 1852 स्कूली खिलाड़ियों को बोर्ड परीक्षाओं में मिलेंगे बोनस अंक, जानें किसे होगा फायदा

Board Exam
रायपुर

टाउंस ब्रॉक्स सिंड्रोम.. छत्तीसगढ़ में मिला दुनिया का 9वां केस, आंबेडकर अस्पताल में हो रहा इलाज

ambedkar hospital
रायपुर

छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज, कई इलाकों में बारिश और गरज-चमक के आसार, मौसम विभाग का अलर्ट

बारिश और गरज-चमक के आसार (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.