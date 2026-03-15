12.5 करोड़ की जीएसटी चोरी का मास्टरमाइंड अमन सिंह गिरफ्तार, डीजीजीआई की छापेमारी में मिले दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य

साथ ही नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए उपस्थिति दर्ज कराने कहा गया था। लेकिन, आरोपी फरार हो गया था। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर छापेमारी कर उसे घर से गिरफ्तार किया गया। बता दें कि छापेमारी के दौरान आरोपी के ठिकानों से बड़ी संख्या में बोगस बिल, लेनदेन के दस्तावेज, इलेक्ट्रानिक एविडेंस और फर्जी चालान बरामद हुए थे।